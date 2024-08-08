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巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【巴黎奧運／港隊／捱夜／睡眠紊亂／失眠】是屆巴黎奧運，不少市民應該都有「捱更抵夜」看賽經歷，因此連「劍后」江旻憓奪金後，第一句亦是感謝香港人捱夜支持。雖說奧運只有兩星期多些，不過，精神科專科醫生鍾維壽接受TOPick訪問時，便指身體本身有一個生理時鐘，若果長期或慣性熬夜，極可能會構成「睡眠相位後移症候群」（delayed sleep phase syndrome），即慢性睡眠紊亂，並衍生出其他問題。

最新影片:

Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

鍾維壽表示，「睡眠相位後移症候群」（delayed sleep phase syndrome）這症狀是一種慢性睡眠紊亂，特徵是夜夜不想入睡，會比普通人遲兩、三個鐘才能睡覺。他指背後原因，是由於體內生理時鐘移位，將應該入睡的鐘數移後了，與正常作息時間脫節，甚至乎日夜顛倒。而這症狀多見於年輕人身上，原因是除了觀看賽事，他們亦比較喜歡深夜打機、看短片和用網上社交媒體，久而久之，受藍光和官能上的刺激，將生理時鐘慢慢調節到深夜，甚至乎早上，令疲倦和昏睡感覺到最後才出現，於是睡覺至中午。

他們覺得經過一天辛苦工作後，很希望有自己的個人時間去補償一下，在深夜寧靜中可以有自己的「me time」，一下子看完幾集的劇集影片，直至凌晨兩、三點才罷休。

鍾維壽補充，這個症狀不是常見失眠，因為若果患者能夠隨著這個作息時間去生活，他們的睡眠質素未必太差。只是，這些年輕人往往需要早起上學或上班，因此做成長期睡眠不足，或者過量飲用咖啡和茶去提神，進一步打亂自己的晝夜節律，抗壓能力亦會因此下降。他指有研究發現，有多於6成出現此症狀的人士，也出現抑鬱症病徵。

同場加映: 巴黎奧運︱51歲「麥當奴叔叔」成最年長奧運滑板選手　打破年齡界限圓夢：滑板令我保持年輕

鍾維壽稱，偶然一次、半次在深夜看奧運節目，絕對不是大問題，始終生活上是需要調劑一下。但他警告，長期打亂自己的生理時鐘，身心健康必然受損。他指睡眠不足，除了會使我們難以集中精神，更會有其他影響。

睡眠不足6大影響

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改善睡前拖延4大法

鍾維壽表示，部分人的睡前拖延壞習慣是與自我控制能力問題有關，因此分享4大方法去改善:

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