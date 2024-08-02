巴黎奧運︱點樣可以買到巴黎奧運觀眾票？ 港隊田徑前教練分享購票攻略

▲ 香港人在巴黎奧運上為香港運動員打氣。（作者提供）

2024年巴黎奧運會為全球體育愛好者帶來了一個全新的購票體驗。這次奧運會的門票銷售模式打破了傳統，首次摒棄了各國家奧委會（NOC）門票代理商的模式，轉而直接向全球奧運迷開放線上搶票。這一創新舉措不僅為廣大體育愛好者提供了更多參與機會，也為購票過程帶來了新的挑戰和經驗。

手機app處理各樣手續

為確保順利入場觀賽，觀眾必須下載官方手機應用程式(Paris 2024 Tickets)，用於購票、處理和接收電子門票。由於門票信息可能隨時更新，截圖無法作為有效憑證。觀眾需在入場前打開應用程式，向工作人員出示實時門票以供檢查。此外，該應用程式還提供購票服務，方便觀眾隨時購買心儀賽事的門票。

大會同時推出了另一款白色應用程式(Paris 2024 Olympics)，專門提供奧運賽事安排、比賽結果等全面信息。觀眾可通過這個應用程式輕鬆查找所需的奧運會資料，獲得最新、最全面的賽事動態。

奧運會門票的銷售方式與演唱會類似，觀眾可以買票及退票，而官方會通過App釋出剩餘門票，便宜的票往往瞬間售罄，只剩下較貴的票，所以沒有黃牛票出現。這提醒我們，如果想看某場特定的比賽，比如張家朗的決賽，就不能等到最後才購票。

這兩款應用程式的推出不僅優化了觀眾的觀賽體驗，也體現了本屆奧運會在數字化和便民服務方面的創新努力。

購票要分階段

還記得今次首輪購票於賽事一年半前的2023年2月展開，這個階段需要先先到官網註冊帳號並參與申購抽籤。筆者經過一段時間去檢查及證實這個官網是真的才給個人資料去登記。抽籤決定了購票排序，依次開放帳號登入選購。值得注意的是，在這個階段每人最多只能購買3場比賽的門票，每場1至4張。這種限制雖然在某種程度上限制了購票者的選擇，但也確保了更多人有機會購得心儀的門票。

購票過程並非一帆風順。在首次嘗試購票時，因為要登記信用卡等資料，筆者還在懷疑官網的真實性，需要經過仔細查證才敢放心購票。而且，有理由相信法國國民可能享有優先購票權，因為當筆者進入系統時，便宜的門票已經所剩無幾，這種情況讓人不禁質疑購票過程的公平性。最終，筆者成功在一個多月前購得了羽毛球和足球的門票，但因為價格過高而錯過了心儀的劍擊比賽門票。

選擇具有特殊意義的場館觀賽是奧運體驗的重要部分。例如，在巴黎大皇宮舉行的劍擊比賽就極具代表性。劍擊作為法國的國粹運動，在這樣的歷史建築中舉行，氣氛必定非凡。可惜的是，筆者未能購得門票，只能在張家朗進入決賽時在大皇宮門外為他加油，這成為了此次奧運之行最大的遺憾。另一個極具特色的場地是位於巴黎鐵塔旁的沙灘排球比賽場地，這樣的安排不僅增添了比賽的魅力，也為觀眾提供了獨特的觀賽體驗。

第二階段購票於2023年5月中旬開始，同樣採用登記抽籤的方式決定購票順序。這次筆者選擇了在協和廣場舉行的三人籃球賽，但由於價格過高最終放棄購買，隨後在7月底還有第三次購票機會。

除了常規的購票渠道，還有一個官方的高端選擇——Olympic Games Hospitality Packages - On Location。這個平台提供了住宿或餐飲搭配門票的套餐，雖然價格較高，但也提供了VIP Lounge等增值服務及提供了官方Club House的入場券，可以讓觀眾更全面地體驗奧運氛圍。

這屆巴黎奧運會因應國際奧委會（IOC）推動環保減碳的理念，大量利用城市現有的體育場館，並在地標建築附近搭建臨時場地，取代了過去大興土木建設新場館的做法。這種做法有其優點，如環保和便於管理，但也帶來了一些問題，比如給巴黎市民的日常生活帶來不便，以及導致交通費用上漲等。

2024年巴黎奧運會的購票過程雖然帶來了一些挑戰，但也為全球體育愛好者提供了更直接參與的機會。面對新的購票模式，下次去LA「睇奧運」記得做好購票準備。

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