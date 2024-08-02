巴黎奧運︱逾千元買飛坐第一排支持鄧謝配 港教師：港隊贏得全場觀眾喝彩

▲ 港隊田徑隊前教練買到第一排門票支持港隊。

2024年7月31日，筆者繼續在巴黎奧運現場報道。巴黎奧運會羽毛球比賽現場氣氛熾熱，各國選手展現出色球技，為觀眾呈現了一場精彩的競技盛宴。

香港混雙組合鄧俊文/謝影雪的比賽備受關注。可惜謝影雪因傷影響發揮，未能展現最佳狀態。對陣的韓國隊組合憑藉世界第二的排名，採取了針對性策略，集中猛攻謝影雪，最終取得勝利。儘管如此，香港隊仍贏得全場觀眾的喝彩，區旗在場內飛揚，香港粉絲的熱情支持令人動容。賽後認識了來自加拿大及英國的香港粉絲，他們都對港隊及中國表現讚嘆不已。

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中國隊在本屆奧運會上的表現依然強勢。在混雙項目中，世界排名第一的鄭思維/黃雅瓊與排名第三的馮彥哲/黃東萍不幸抽籤遭遇，展開了"中國隊對中國隊"的比賽。雖然這種安排令人惋惜，但也體現了大會抽籤的公平性。

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男單賽場上，中國選手李詩灃迎戰尼日利亞選手奧佩約里的比賽引起了不少關注。有趣的是，現場觀眾以"鋤強扶弱"的態度，紛紛為非洲選手加油打氣，這種體育精神令人欽佩，也為比賽增添了不少趣味。最終，李詩灃以21:17、21:17的比分擊敗對手，順利晉級16強。

在昨晚的賽事中，除了混雙項目出現內戰外，中國代表隊的選手們都順利晉級，展現了強大的整體實力。這不僅令中國羽毛球迷倍感振奮，也為接下來的比賽增添了更多期待。

回顧香港組合鄧俊文/謝影雪的表現，儘管本場比賽受到傷病影響，但他們過去的優秀表現仍令人印象深刻。許多球迷希望這對組合能繼續努力，不要過早退役，打好每一場比賽。他們的精湛球技和堅韌鬥志，始終是香港羽毛球運動的驕傲。

奧運會不僅是競技的舞台，更是體育精神的完美詮釋。從中國隊選手的出色發揮，到香港組合的頑強拼搏，再到觀眾對非洲選手的暖心支持，無不體現了奧林匹克"更快、更高、更強、更團結"的精神內核。

隨著比賽的深入，我們期待看到更多精彩的對決，也希望所有運動員都能在賽場上展現最佳狀態，為觀眾奉獻一場場精彩的比賽。羽毛球賽場上的每一個瞬間，都將成為2024巴黎奧運會難忘的回憶。

備注：筆者在一個月前以325歐元購買到門票觀看鄧謝配羽毛球賽，並坐在第一排近距離為二人打氣，購票攻略：點樣可以買到巴黎奧運觀眾票？ 港隊田徑前教練分享購票攻略

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