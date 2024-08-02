張家朗奪金｜衛冕奧運金牌最少獲頒900萬　張家朗凱旋回歸獎金會點用？

▲ 張家朗在巴黎奧運衛冕金牌後，最少獲頒900萬元，張家朗今早凱旋返港時回應獎金應用問題。

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/張家朗/馬會獎金/林大輝中學】27歲「劍神」張家朗繼3年前東京奧運奪得男子花劍金牌後，在巴黎奧運成功衛冕金牌，一共獲得賽馬會獎金600萬及母校林大輝中學300萬獎金。張家朗今早凱旋返港時對於獲巨額獎金回應，坦言自己仍在消化自己為甚麼能夠衛冕。

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「劍神」張家朗自上屆東京奧運後名利雙收，除了收獲獎金外更成為多個品牌代言人，可謂豬籠入水。外界以為張家朗忙於做代言人，賽前對他能否衛冕信心不大，張家朗卻用行動向香港人證明自己對劍擊從未鬆懈，在巴黎奧運男子花劍賽中成功衛冕金牌，取得他個人第二面奧運金牌，再度獲得賽馬會獎金600萬及林大輝中學定300萬獎金，兩屆合共1,800萬！

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張家朗奪金｜張家朗仍不敢相信自己衛冕

張家朗今早（2日）凱旋返港接受傳媒訪問時，對於取得金牌感到非常開心，自己也不敢相信能成功衛冕。他續稱，劍擊連續兩屆奪金是一件值得開心的事，亦證明上一輩運動員「種出來的樹」，由他們去收成，並不只是他們這一代的功勞，而是每一代的運動員付出所得。

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對於獲得最少900萬巨額獎金，張家朗希望先檢討自己，再思考獎金如何使用，故目前他仍未計劃如何動用獎金。他自言在賽前狀態不佳，仍在調整，到最後成功衛冕亦感到非常開心。現在仍在消化自己為甚麼能衛冕，希望繼續進步為之後的比賽努力。

▲ 張家朗在巴黎奧運衛冕男子花劍金牌，這塊金牌含金量極重！（港協塈奧委會相片）

張家朗奪金｜張家朗與父母在巴黎午飯慶祝

不過，張家朗透露昨天已跟父母在巴黎吃了午飯當慶祝。他指自己奧運前很早到達巴黎，甚少食亞洲菜，返港後要多品嚐香港食物。至於之後的慶祝計劃，他會再想想。

張家朗補充，每一位香港運動員都非常努力爭取好成績，無論是否獲獎牌，都值得大家尊敬。

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張家朗在巴黎奧運比賽期間，被鏡頭拍攝到右手戴上Cartier的Love系列金色手鐲以及Van Cleef & Arpels的Vintage Alhambra bracelet, 5 motifs手鏈，總值超過接近10萬港元。原來這兩條手鏈是張家朗的幸運手鏈！

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