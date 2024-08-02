巴黎奧運｜61歲「乒乓嫲嫲」仔仔撞樣霍啟剛　倪夏蓮人氣急升粉絲數多過盧森堡人口

▲ 倪夏蓮人氣急升！

【61歲奧運選手／盧森堡／乒乓球／女單／倪夏蓮／孫穎莎／世一／婆孫戰】代表盧森堡出戰奧運的61歲選手倪夏蓮，與「世一」中國選手孫穎莎對戰，雖然倪夏蓮遭擊敗，但全程笑住打比賽，又玩「華麗轉身」，可愛的表情與享受比賽的態度受到大家的讚賞，賽後更與教練丈夫擁吻，相當甜蜜，令到倪夏蓮人氣急升，私生活受到大家的關注，抖音粉絲升至近150萬，比人口只有30萬的盧森堡多出5倍！

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倪夏蓮賽後話「年齡只係數字」成為金句，鼓勵大家超越年齡追尋夢想。而倪夏蓮亦都身體力行，除咗打乒乓波之外仲喺社交平台小紅書及抖音等分享生活。其抖音在奧運後人氣急升，追蹤人數近150萬，比只有30萬左右的盧森堡人口多出5倍！

▲ 網友話倪夏蓮仔仔撞樣霍啟剛。（網上圖片)

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倪夏蓮的老公是教練Tommy Danielsson，兩人在2002年結婚，倪夏蓮還高齡生下了兩人的女兒，之後長居在盧森堡。盧森堡人也很喜愛倪夏蓮，盧森堡奧委會主席更指在盧森堡，幾乎「人人都認識她」。倪夏蓮更曾兩次獲得盧森堡年度女運動員的嘉許，更是該國今年奧運開幕式的持旗手。

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61歲奧運選手｜倪夏蓮兒子撞樣霍啟剛

而倪夏蓮與前夫所生的兒子也是住在盧森堡，祖籍在上海的倪夏蓮，早前帶同兒子到上海看看故鄉，由於她人氣急升，所以連同兒子都被網民指撞樣霍啟剛。

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