兒童肥胖｜本港學生超重問題比率大增　營養師拆解健康減重5大貼士預防及改善兒童肥胖問題

▲ 本港學生超重問題比率大增，營養師拆解健康減重5大貼士，預防及改善兒童肥胖問題。

【兒童健康／兒童肥胖／超重／減重／高脂／高熱量／心血管疾病／肥胖症／併發症】香港兒童的肥胖問題日趨嚴重，根據衛生署在2023年發佈的報告指出，幼兒、小一、小二和中一學生較疫情前的肥胖比率大增；當中以小一、小二較為嚴重，由12.9%升至20.2%，即每五名學生即有一名學生超重。

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兒童健康｜健康減重5大貼士

兒童時期肥胖不單止有機會影響其心理健康，成年後患上肥胖症及其他併發症的機率亦會大大增加，包括心血管疾病、骨骼問題（如膝蓋痛）等。因此，應及早預防和改善兒童過重及肥胖問題。

兒童可依照以下5大飲食及生活建議改善問題︰

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建議1︰減少進食高脂高鹽高糖零食

大部分零食如薯片、蛋糕、雪糕、即食麵等所含較高熱量，而且微量營養素﹙包括維他命及礦物質﹚含量較低，過量攝取這類食物會令營養失衡。建議以健康小食取替，如水果、脫脂奶、原味低脂乳酪、全穀物方包配花生醬、罐頭水浸吞拿魚、堅果等都是不錯的健康又美味的選擇。

建議2︰進食營養豐富早餐

進食早餐讓你從早就充滿能量，既有助提升專注力，又能增加飽足感，並獲得重要的營養素，有效幫助減重。建議早餐包括碳水化合物、蛋白質及膳食纖維等不同營養，多元化的配搭

建議如下：

燕麥片+蛋/脫脂芝士三文治/番茄雜菜雞肉通粉+低脂/脫脂牛奶/高鈣豆漿/植物奶+新鮮水果

建議3︰補充足夠水份

建議每日補充6至8杯流質飲品，應以清水為主，避免飲用含添加糖的飲品。即使飲用新鮮果汁亦要留意飲用量，因果汁的糖份較高，纖維亦會在製作過程中流失，建議於一週內飲用不多於兩杯200mL果汁。

建議4︰增加運動量

每天應做至少60分鐘中強度至劇烈強度的體能活動，並以帶氧運動為主。

建議5︰用餐時專注進食

應盡量避免用餐時看電視或使用電子產品。專注進食較能仔細咀嚼，讓腦部感受食物帶的飽足感，有助控制飲食份量。

▲ 屈臣氏註冊營養師林頌雅。

標題經TOPick編輯修改，原題為《學生體重超標問題持續高企，註冊營養師講解健康減重5大貼士》

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