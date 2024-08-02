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餐蛋丁｜人生至少吃過2000碗餐蛋丁 導演推介心目中香港最好食餐蛋丁餐廳

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

劉偉恒經常在ig上分享自己喜歡的餐蛋丁麵。

我是超級「餐蛋丁」迷，以平均每星期吃一碗來說，人生大概吃過至少二千碗餐蛋丁吧！個人認為最強的餐蛋丁必須具備以下四大條件：

一、外脆內軟餐肉：餐肉必須煎得外面脆卜卜、內裏軟綿綿。

二、燶邊太陽蛋：蛋黃要半生半熟，蛋白邊皮煎得帶點燶、少少脆。

三、湯底適中：出前一丁的精髓在那包錫紙袋內的湯粉，落水太少，湯底會過鹹；水太多，則會太淡，所以用水的分量要恰到好處，而且要加上適量的麻油。

四、麵質夠爽：麵質要軟硬適中，若能煮得清爽彈牙，就是最高境界。

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好的餐蛋丁，可遇不可求，在家亦很難炮製出港式茶餐廳的風味。有時滿懷期待叫一碗餐蛋丁，卻來了一碗不合格的，實在令人失望。近年吃過最好的，要數中環史丹利街陳泗記大牌檔，他們的餐蛋丁，竟然可以集齊以上四大最強元素，而且他們午餐肉的厚度是我見過最誇張的，目測每塊厚達一吋，而且還有兩大塊，連我這位大胃王，吃一碗也覺得飽肚有餘。

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更難得的是這大牌檔的人情味。原來他們的餐蛋丁只在早餐及下午茶才供應，某天我餐蛋丁癮大發，特地和太太走到該檔準備大快朵頤，豈料正碰上午飯時間，沒有餐蛋丁提供。當時我一臉失望地跟負責人說：「哎！我是為了你的餐蛋丁而來的！」他聞言竟瞪大雙眼說：「好的，就憑你這句話，馬上做給你！」結果我和太太，在烈日之下，沒有冷氣、只有風扇的環境內，坐摺枱摺凳，旁邊配上涼浸浸的凍檸茶，滿懷期待地吃到一碗失而復得的最強餐蛋丁，只能說一句：無得輸。

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撰文 : 劉偉恒

餐廳情報 港式 茶記冰室 早餐 午餐 中環

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