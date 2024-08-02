巴黎奧運｜26歲華裔英國選手余力生  鐵人三項賽終點前落後14秒  靠場邊1句話逆風奪冠

【巴黎奧運／鐵人三項／余力生/逆風／奪冠／落後／金牌／選手/逆風奪冠】巴黎奧運男子鐵人三項賽事正式於7月31日完成，除了塞納河水質問題，金牌得主華裔英籍選手余力生（Alex Yee）奪金過程同樣讓人津津樂道。當時Alex Yee於賽事跑步項目中落後第一名選手14秒，就在眾人以為他與金牌無緣之時，他卻因為場邊一名前輩的說話重燃鬥志，成功力挽狂瀾，超越對手足足6秒、逆風奪冠。

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綜合外媒及《衛報》報道，男子鐵人三項比賽當日內容順序為游泳1.5公里、騎自行車40公里、長跑10公里，Alex Yee於鐵人三項最後一項長跑項目中落後紐西蘭選手Hayden Wilde 14秒。

憑一句話扭轉局勢

他賽後接受訪問時憶述指，雖然他一直未有放棄，但亦深知自己處境並不理想，直到剩下最後一圈時，他忽然聽到場邊鐵人三項前輩、雙金得主Alistair Brownlee大叫：

任何事情都有可能發生，夥伴！

Alex Yee坦言對方這句說話，在那一瞬對他而言意義非凡，亦為他灌注了信念、讓他決定再給自己「最後一次機會」。

在比賽只剩下400米時他拚盡全力急起直追，最終竟超越對手，成功以1小時43分33秒的成績摘金，相比銀牌選手Hayden Wilde快了6秒，法國選手Léo Bergère則以1小時43分43秒成績獲得銅牌，場面極為振奮。

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「打了一場我們都值得的仗」

據了解，Alex Yee與Hayden Wilde是多年好友、一直互相扶持，過去亦曾是室友，兩人賽後便坐在一起討論剛才的賽況。Hayden Wilde坦言比賽期間，現場聲音太大，甚麼都聽不見，自己只一心想撐到終點，因此並不知道快被追上，對於被好友超越奪金，他則笑言：

我們打了一場我們都值得的仗。這一切都是我們夢想的。我們可能是對手，但也是真正的好朋友。我想這就是奧運的精神吧。

大腸桿菌超標5倍

巴黎塞納河因水質問題，曾導致三鐵賽事押後舉辦，水質問題一度引起外界質疑。根據「塞納河水質公報」於上月21日公佈的檢測結果顯示，由6月10日至16日，塞納河4段位置的大腸桿菌含量幾乎每天都高於建議限值；其中採於貝爾西（Bercy）的樣本，有高達每100毫升逾5000個CFU的大腸桿菌、每100毫升逾400個CFU個腸球菌。據世界三項鐵人聯合會採歐盟標準要求，水中大腸桿菌須「不超過每100毫升1000個CFU」，方為安全；而塞納河大腸桿菌含量，則超出了作賽安全標準的5倍。

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巴黎大區區長Marc Guillaume當時表示，塞納河的樣本毫無疑問地「不符合今年在7月26日至8月11日期間，舉行夏季奧運會的標準。」；但他對奧運泳賽按計劃舉行，仍表示有信心。另外，國際奧委會官員杜比（Christophe Dubi）在本月早前，也表示有信心可在塞納河舉行泳賽。

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