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何嘉莉接美容廣告自度造型　腰患未好堅持運動：唔可以偷懶

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何嘉莉為醫學美容中心拍廣告。

曾經任形象顧問的何嘉莉（Lillian）對扮靚可謂一絲不苟，最近獲醫學美容中心邀請，拍攝以mix & match為主題的宣傳短片，帶出facial treatment也可以跟時尚看齊，混合配搭，選擇最適合自己的療程，達至最佳的美容效果。

客戶得知Lillian穿搭有道，今次拍攝更專誠邀請她親自打造超型格的時代女性一面，帶出自己剛柔並濟的性格，笑說：「因為扮靚都係女生日常，有關呢類型工作我都好樂意去做，最緊要係開心。」

她續指，今次負責拍攝廣告的醫學美容中心很stylish：「感覺同我自己好配合，所以都想試吓。今次mix & match嘅內容係幾特別，幫自己做埋styling，拍完之後都好滿足，成件事同我好貼近。」

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勤運動戒飲酒

Lillian穿上兩套以白色為主調的服裝，展露白滑肌膚、馬甲線與其骨感美，問到日常忙碌的她如何保持好狀態？她說：「女人天生都鍾意靚，我自己都注重護膚架，我除咗做機，每日都會敷mask。」

至於Keep fit方面，她表示：「我本身好鍾意做運動，但係之前我有關節嘅舊患，一直都未好，所以醫生就叫我試吓唔好飲酒，我10日冇飲酒呀！哈哈……其實舊患嗰度就差唔多，不過大家見到都覺得我瘦咗，唔飲酒唔係想瘦嘅，我平時鍾意夜晚靜靜哋嘅時候，飲杯紅酒，諗吓嘢，呢個時間就係自己最享受嘅me time。」

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接受物理治療

提到關節舊患，Lillian透露年初滑雪時弄傷膝蓋，一直在接受物理治療，期間發現腰部的舊患未好，導致盤骨受傷，雙腳不可以伸展，雖然傷患纏繞數月，但她依然堅持運動：「其實一路醫緊，下半身傷咗，所以我上半身都有練吓手臂，慢慢訓練吓肌肉，喺屋企會拉筋，希望練到線條，盡量keep住每日都練習，唔可以偷懶。」

正值暑假，靚媽Lillian一家人早前到北海道全家旅行，享受親子家庭樂，說：「一家大細同屋企人去咗北海道旅行，我媽咪好想同啲孫去旅行，留返個好好嘅回憶，今年第一次，好開心！其實都希望可以多啲一家人去旅行，覺得工作繁忙之餘，有時間都畀返多啲屋企人，同家人相處，建立多啲共同開心嘅回憶，人大咗愈嚟愈覺得家人嘅珍貴，因為好多嘢好難預料。」

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