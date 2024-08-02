智齡界盛事｜黃金時代展覽暨高峰會展舉行 設200展位推廣關愛共融

▲ 智齡世代特區

第九屆黃金時代展覽暨高峰會（GAES）於今天（2日）起一連三日在香港會議展覽中心舉行，今屆以「智齡．永續．機遇」為主題，場內設有200個展位，有120位來自世界各地的講者進行41場高峰會、工作坊和示範環節，規模為歷年之冠。

為了讓45歲或以上人士迎接黃金歲月並部署未來，展覽讓大家體驗一站式醫、食、住、行等方面的嶄新產品及服務，以更多創新元素和項目提升整體社會的生活質素，有意將香港打造成亞洲智齡城市。

主辦機構黃金時代基金會今年踏入十週年，特意邀請近300位嘉賓出席展會開幕典禮。主禮嘉賓財政司司長陳茂波雖然未有現身，亦隔空在熒幕上祝賀今次活動，預祝舉辦成功及慶祝主辦機構成立十周年，穩步邁向璀璨未來。

▲ 一眾嘉賓大合照

現場展位展示數千項來自世界各地先進及優質的產品、服務，包括跨代養老規劃、健康和財務風險管理服務、長者住屋、跨境養老、旅居養老的新選擇、康健服務及復康保健、健康食品及補充品、家居及養老護理、智齡科技、生活及時尚、社交及社區參與及生死關懷等。

為提升國際影響力，今年邀請來自聯合國總部，與及新加坡、菲律賓、北京、粵港澳大灣區等多個國家和城市的業界翹楚參與，體現跨界合作。

▲ 歷年最大規模

今年新設「智齡體驗區」，區內有輪椅專用徑，讓入場人士借用輪椅體驗長者出行；還有友伴犬和智齡機械人「金醫生」當值，歡迎到場人士互動體驗；區內亦展示了中學生「巴士車身設計比賽」的優秀作品，推廣社會關愛共融。

整個活動有350位義工，由8至80歲、來自30個不同界別單位及機構，在現場協助大家更了解展會內容。

「黃金盛宴」將於明晚（3日）舉行，約300名來自不同行業的企業高管、專業人士，以及機構代表匯聚一堂，建立新的聯繫和合作，且齊齊出席「智齡世代傑出領袖大獎2024」頒獎典禮。

▲ 場內設有200個展位

頒發的獎項包括《智齡世代環球之星》、《智齡世代領航者》及《智齡世代開創者》，獎項旨在表彰全球19位在7個智齡範疇內作出卓越貢獻的領袖，進一步激勵社會各界投身於智齡產業，擴大社會及經濟效益。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】