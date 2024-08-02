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巴黎奧運｜艾菲爾鐵塔期間限定場館 SPOT 24六大打卡區

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

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巴黎鐵塔旁邊的展覽館SPOT 24。

巴黎奧運，令全球目光再度聚焦這個藝術文化之都。巴黎不少地標都改建或興建成比賽場地，如艾菲爾塔（Eiffel Tower ）前的戰神廣場，便臨時建造一個室外體育場。另外，遊客也可以留意巴黎鐵塔旁，特以奧運為主題而興建的體育藝術場館SPOT 24。

為配合巴黎奧運「綠色」環保主題，大會將巴黎 95%現有場館翻新成比賽場地，減少機建資源消耗，包括將超過 120 年歷史的巴黎大皇宮翻新成跆拳道和劍擊比賽場館。

手信少不得應屆奧運襟章。

今屆巴黎奧運的馬拉松路線也別具心思，除以巴黎市政廳廣場為起點，並途經不同名勝古蹟包括羅浮宮、國家博物館、及凡爾賽宮等，相關路線更是 1789 年由女性發起的爭取自由主義及政治改革的凡爾賽遊行的路線。

位於巴黎鐵塔旁、佔地萬呎以奧運與城市文化為主題的展覽館 SPOT 24。館內除有介紹 2024 巴黎奧運與殘奧新項目，包括霹靂舞、衝浪及運動攀岩等，還有奧運必買手信—吉祥物 Phryge（弗里吉）的紀念品及應屆奧運襟章。

場地展出大量洛桑博物館的藏品。

Spot 24 距艾菲爾鐵塔在步行距離可到，旁邊便是香榭麗舍大街的奧林匹克沙灘排球和西西弗足球場地。它是專為配合奧運及相關活動而興建，在去年落成，將持續大半年時間，主要為把運動結合舞蹈、體育、音樂、街頭藝術和說唱的都亦文化將城市文化也是新一代的文化。

今屆巴黎奧運會舉行6種市區體育賽事，包括滑板、運動攀登、自由式BMX、衝浪、3對3籃球和首次參與的霹靂舞（Breakdancing或稱為Breaking）。SPOT 24中心亦正在推廣這幾項運動，全年將會舉辦音樂、繪畫、舞蹈和體育活動。

場地展出大量洛桑博物館的藏品。

場館也獲得巴黎旅遊局和在洛桑（Lausanne）的奧運博物館支持。展出的作品既有洛桑博物館的藏品，也有法國和國際藝術家的原創作品，包括PichiAvo 的原創壁畫、Keith Haring 夥同 Swatch 系列的海報和手表、Nicolas Pierre 設計的巴黎微縮街道 「手指滑冰 」模型、波利尼西亞藝術家的沖浪板、Lord Funk 黑膠唱片收藏等，全以圍繞奧運會的運動項目而設計。

地址：101 Quai Jacques Chirac, 75015 Paris

開放日期：即日至12月31日

門票：10歐元/約85港元

官網：parisjetaime.com/eng/spot24-paris-i175

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