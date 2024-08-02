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夫婦關係︱哈佛長達80年追蹤研究 與伴侶親密關係得分最高平均年薪也最高

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

很多人關心如何可活得長壽，但卻忽略了自己在出生和死亡之間的日子究竟過得怎樣，快樂嗎？有幸福感嗎？心靈滿足嗎？若一個人長命，但卻活得全無快樂、幸福和滿足感，生命孤寡得只得一條命，其實意義在哪呢？哈佛大學在1939年，展開一個長達80年的成人發展研究，追蹤了268位男性，從少年到老年，探尋影響人生幸福的關鍵。這就是著名的「格蘭特研究」（The Grant Study）。以下是經過80年研究的結論：

一、這些因素對人生成功沒有直接影響：智商超過110後，收入水平就不再受影響；性格是外向或內向跟人生成功沒關連；成功的人生不見得有特別高超的社交能力。

二、「孤獨」能夠殺人於無形，它在身體發放的毒素如同長期酗酒和抽煙。孤獨的人比較早逝。

三、當受訪者從其伴侶身上得到安全感和可依靠的感覺時，會比經常與伴侶爭執的受訪者更快樂、記憶力更好和較少機會患上抑鬱症。

四、能在家庭、朋友、伴侶關係保持溫度的受訪者，長壽而開心。

五、你另一半的高度和質素，決定你人生的高度和質素。研究發現，在親密關係項目上得分最高的受訪者，平均年薪亦是最高的。

同場加推：有錢人的4種特質

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根據主持這項研究的心理學者George Vaillant解釋，另一半的愛，能直接影響一個人在人生路途上遇到意外和挫折時的「應對機制」：一個活在有愛、有支持、有溫度裏的人，在面對挫折時，能幽自己一默、能和朋友一起運動發洩，也能接受別人的安慰和鼓勵。這都是正面的應對方式，能令一個人迅速復元。

相反，一個在生活中缺愛的人，沒伴侶、沒朋友、沒家人，遇到挫折時只能獨自療傷，這也是孤獨的人早死的主要原因。果然，一個優質的另一半，能在生命中發揮起死回生之力量，但關鍵是要「優質」。否則，長期對住個劣質的，生不如死，痛苦無比。

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撰文 : 利嘉敏

家庭教育 養生 壓力 夫妻之道

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