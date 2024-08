巴黎奧運｜38歲巴西女劍手不適倒地與教練「爭櫈坐」　影片瘋傳搞笑背後內有洋蔥

【劍擊/巴西/教練/爭櫈坐/腫瘤/脊椎】巴西女劍手Nathalie Moellhausen日前在巴黎奧運重劍比賽中,突然暈倒不適,其教練會錯意,坐在原先搬來讓她稍息的椅子上,成為網絡上一時笑話。最終Nathalie不敵對手落敗,但她背後卻原來有一段有血有汗的故事。今屆奧運可能是她運動員生涯中最後一屆奧運,為了再踏上一次奧運劍道,就算身體抱恙仍忍痛參賽,雖敗猶榮!

巴黎奧運女子重劍32強的賽事於首日(7月27日)展開,38歲巴西劍手Nathalie Moellhausen第一戰中,對戰加拿大劍手蕭瑞恩,比賽期間Nathalie不適倒地,一度乏力坐在地上,女裁判立刻上前攙扶,並示意其教練及駐場醫護人員前來協助。

教練會錯意 與女劍手爭凳坐

從比賽直播畫面可見,Nathalie坐在地上一度掩面見暈,兩名教練上前詢問她能否繼續參賽。這時,一名在場工作人員從場邊搬來一張椅子,隨後拍一拍正蹲在Nathalie旁邊的教練肩膀,示意已搬來椅子,該名教練似乎「會錯意」,轉身就坐在椅子上。工作人員其後再次示意,椅子是讓Nathalie坐著稍息,他才意識到立刻站起來,並攙扶著Nathalie坐到椅子上。這段15秒的「爭櫈坐」影片在網上瘋傳。該場比賽中,Nathalie終以11:15落敗加拿大選手,但雖敗猶榮。

第3次代表巴西出戰奧運

現年38歲的Nathalie Moellhausen是一名劍擊重劍運動員,擁有意大利和巴西雙重國籍,在2013年之前一直代表意大利出賽,由2014年開始代表巴西參加各大國際性比賽。2019年贏得世錦賽個人金牌,成為巴西史上第一個劍擊世界冠軍。

背痛揭脊椎腫瘤 為奧運延遲手術

Nathalie一直在社交平台上載她日常訓練,以及努力備戰巴黎奧運的影片和照片,直到準備出賽奧運的前一天(7月26日),她的劍擊團隊在其社交平台發文,公開Nathalie將重病上陣巴黎奧運,內容指她近日因為重病入院,情況危急需要留院,直到出發前幾天才剛出院。

Nathalie形容「命運開了一個奇怪的玩笑」,備戰過程充滿荊棘和難關,指要及時回復狀態比賽是很大的難關。雖確診重病,但Nathalie仍堅持出賽,「無論賽果如何,Nathalie仍會站上她最愛的劍道多一次,因這是她夢寐以求的」。而這亦是她第3次代表巴西出戰奧運,揚言:

I am at service of my dream. (我為夢想付出所有。)