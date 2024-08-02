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巴黎奧運｜38歲巴西女劍手不適倒地與教練「爭櫈坐」　影片瘋傳搞笑背後內有洋蔥

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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38歲女劍手不適倒地與教練「爭櫈坐」，搞笑背後原來內有洋蔥。

【劍擊／巴西／教練／爭櫈坐／腫瘤／脊椎】巴西女劍手Nathalie Moellhausen日前在巴黎奧運重劍比賽中，突然暈倒不適，其教練會錯意，坐在原先搬來讓她稍息的椅子上，成為網絡上一時笑話。最終Nathalie不敵對手落敗，但她背後卻原來有一段有血有汗的故事。今屆奧運可能是她運動員生涯中最後一屆奧運，為了再踏上一次奧運劍道，就算身體抱恙仍忍痛參賽，雖敗猶榮！

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巴黎奧運女子重劍32強的賽事於首日（7月27日）展開，38歲巴西劍手Nathalie Moellhausen第一戰中，對戰加拿大劍手蕭瑞恩，比賽期間Nathalie不適倒地，一度乏力坐在地上，女裁判立刻上前攙扶，並示意其教練及駐場醫護人員前來協助。

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教練會錯意　與女劍手爭凳坐

從比賽直播畫面可見，Nathalie坐在地上一度掩面見暈，兩名教練上前詢問她能否繼續參賽。這時，一名在場工作人員從場邊搬來一張椅子，隨後拍一拍正蹲在Nathalie旁邊的教練肩膀，示意已搬來椅子，該名教練似乎「會錯意」，轉身就坐在椅子上。工作人員其後再次示意，椅子是讓Nathalie坐著稍息，他才意識到立刻站起來，並攙扶著Nathalie坐到椅子上。這段15秒的「爭櫈坐」影片在網上瘋傳。該場比賽中，Nathalie終以11:15落敗加拿大選手，但雖敗猶榮。

第３次代表巴西出戰奧運

現年38歲的Nathalie Moellhausen是一名劍擊重劍運動員，擁有意大利和巴西雙重國籍，在2013年之前一直代表意大利出賽，由2014年開始代表巴西參加各大國際性比賽。2019年贏得世錦賽個人金牌，成為巴西史上第一個劍擊世界冠軍。

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背痛揭脊椎腫瘤　為奧運延遲手術

Nathalie一直在社交平台上載她日常訓練，以及努力備戰巴黎奧運的影片和照片，直到準備出賽奧運的前一天（7月26日），她的劍擊團隊在其社交平台發文，公開Nathalie將重病上陣巴黎奧運，內容指她近日因為重病入院，情況危急需要留院，直到出發前幾天才剛出院。

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Nathalie形容「命運開了一個奇怪的玩笑」，備戰過程充滿荊棘和難關，指要及時回復狀態比賽是很大的難關。雖確診重病，但Nathalie仍堅持出賽，「無論賽果如何，Nathalie仍會站上她最愛的劍道多一次，因這是她夢寐以求的」。而這亦是她第3次代表巴西出戰奧運，揚言：

I am at service of my dream. （我為夢想付出所有。)

外媒報道，Nathalie在今年2月備戰巴黎奧運期間，發現脊柱尾骨有腫瘤，當時入院接受治療。經醫生檢查後發現腫瘤屬良性，但仍需要手術切除。為了及時參加巴黎奧運，她決定延遲手術到賽後。奧運比賽期間，她亦會經常因腫瘤而出現嚴重背痛，需要注射嗎啡緩解背痛，甚至在比賽中不適暈倒。

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