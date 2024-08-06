國安教育｜國家安全展覽廳開幕　政府預計每年逾十萬人參觀

▲ 國家安全展覽廳今日開幕。（中聯辦網站圖片）

設於香港歷史博物館的「國家安全展覽廳」今日舉行開幕典禮，明日對外開放。港府預計每年應有超過十萬人參觀展覽廳，不過拒絕透露設立展覽廳的開支。

李家超：維護國安沒有完成時

特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春擔任主禮嘉賓並致辭。李家超表示，維護國家安全只有進行時，沒有完成時。期望特區各機構、組織、社會各界，大專院校、中小學、青少年團體，透過安排參觀國家安全展覽廳，更好地推動全民國家安全教育，加強市民自覺維護國家安全的意識和承擔。

鄭雁雄指出，今天的香港正在由治及興的光明大道上勇毅前行。「越是這個時候，越不能淡忘國家安全。」認為國安展覽廳落成開放，必將進一步匯聚「國安家好」的共識。

董經緯表示，展覽廳是常態化宣傳教育基地，是展示總體國家安全觀的重要平台，將推動重大戰略思想深入民心，以及宣傳依法治港。

崔建春稱，展覽廳將為香港市民，特別是青少年，理解認識國家安全，提供一個重要窗口，又說歷史反覆告誡，常懷遠慮，居安思危，方能行穩致遠。

展品包括《開國大典》油畫、月球土壤樣本

保安局局長鄧炳強會後見記者稱，展覽內容包括文字、圖片、影像、實物展覽，以及互動環節。他認為，有兩個展品特別珍貴：國家博物館送贈的《開國大典》油畫，以及「嫦娥」月球探測器在月球採集的土壤樣本。

被問到設立展覽廳的成本，鄧炳強表示，有關費用，是根據《香港國安法》在政府收入中撥備做與國家安全相關的工作，所以細項亦是根據《香港國安法》不能夠透露。

鄧炳強又稱，未來兩星期，大會安排了紀律部隊的青少年率先參觀展覽廳。

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