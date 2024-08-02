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MIRROR成員｜Edan首度回應與女神緋聞　呂爵安承認與林明禎曾歐洲齊食飯

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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MIRROR成員呂爵安（Edan）首度回應與明禎BB的緋聞！

現年27歲的MIRROR成員呂爵安（Edan），前年曾被爆暗撻「文青女神」袁澧林後，上月尾又有媒體接讀者爆料稱，Edan與現年34歲的林明禎譜姊弟戀！

在傳出緋聞後，Edan於今日（8月2日）首度開腔回應！

傳Edan呂爵安大馬女神林明禎姊弟戀　被爆本月內兩度外地「蜜會」

Edan回應與女神緋聞

Edan與明禎BB的緋聞備受關注，他受訪時直認二人是朋友，在歐洲有一同食飯，但否認拍拖。

他搞笑地回應：「今次都幾得意，人生都未試過咁多男士恭喜我，又讚我叻仔，突然間地位好似好高，唔講以為我參加奧運，好似為港爭光咁。」

不過Edan表示現時專注工作，不敢想與明禎的發展空間。相信「爵屎」、明禎BB的粉絲都可以放心了！

點擊圖片放大
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Edan曾有港大女友

Edan於2018年參加《全民造星》時，與港大同學Stephanie仍屬情侶關係。

可是，後來女方出帖文，表示拍拖3年的二人和平分手，會支持Edan繼續去追夢：「細個以為咩唔夾呀timing呀全部都係移情別戀嘅藉口，但理智與感情角力左（咗）好一段時間，我都agree（讚成）朋友會係我地（哋）目前最適合嘅關係。」

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