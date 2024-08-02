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反恐首案｜控方指同謀者團伙具襲警思維　屠龍加入演變為涉案「串謀」

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 59 分鐘前

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控方指同謀者團伙具襲警思維。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，被控串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，控方今（2日）續作結案陳詞時指，同謀者吳智鴻一方早在9月已有用槍和炸彈襲警的思維，及後吳與屠龍隊長見面，屠龍加入串謀成一個組合，再演變出12月8日的殺警串謀。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

外聘主控大律師周凱靈續陳詞指，據同謀者吳智鴻一方的控方證人彭軍壕證供，吳一方在9月30日與「大嚿」開會時，已提及用槍和炸彈襲警的串謀，吳一方當時已有襲警思維。其後屠龍隊長黃振強與吳在11月18日會面，屠龍加入串謀，最終演變為12月8日在軒尼詩道的殺警計劃。

就被指為屠龍小隊成員的被告張俊富、張銘裕、嚴文謙和李家田，控方指會依賴11月18日後的部分可促進串謀的Telegram訊息，以證明串謀的存在和串謀者的參與程度。

控方指，若眾人的共同目的是用炸彈和槍攻擊警方，「咁佢嘅參與就已經夠」。至於不依賴的訊息，陪審團可考慮為協議的背景、被告對協議的知悉，以及控方證人供詞是否可信。

控方依賴的訊息包括，隊員Kan在「滅龍」群組稱「喺嗰個位我地引戰….佢地（警方）一放煙或開槍佢就嚟」，據黃的證供「佢」是指吳智鴻一方；另有隊員問黃振強為何黃叫「皇馬龍利號」群組的示威者穿全副裝備，卻叫屠龍隊員不用穿裝備，黃稱「我費事解釋咁多，佢地唔知個plan（計劃）」；吳與賴的姐夫私訊時稱「到時我會喺灣仔種緊炸彈」；吳與黃私訊時稱「紅色嚇鬼用，迫佢地退去藍色」和「紅藍炸彈」。

被指屬於同謀者吳智鴻一方的被告許湛榮和賴振邦，控方讀出所依賴的Telegram訊息，包括在「行山」試槍試炸彈前一周，吳於「行山討論區」群組表示「啲嘢到咗香港應該下星期到手」，因「榮plan緊」而暫不提實際地點；吳稱「唔爆咁多，爆到就大手整」，賴問「係咩物料？」，吳稱「試咗先，可能唔work（成功）要提煉搞好多嘢」。

下周一（5日）續。

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記者：陳曉欣

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