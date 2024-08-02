巴黎奧運丨IKEA抽水改公仔名叫「何鯊蓓」　引出本尊何詩蓓幽默回應

▲ IKEA抽水抽到何詩蓓本尊回應。

【巴黎奧運/何詩蓓/女飛魚/游泳/自由泳/香港運動員】香港IKEA社交平台編輯一向網上觸覺夠快又夠幽默，經常藉對網絡熱話抽水去介紹產品。港隊游泳代表何詩蓓在巴黎奧運奪得兩面銅牌，香港市民大眾都以這位「女飛魚」為榮，而IKEA在社交平台上載店內鯊魚公仔照，改公仔阿叫「何鯊蓓」，寫道：

水！如果我叫做何鯊蓓，應該游得仲快！ 我係IKEA嘅BLÅHAJ 鯊魚毛公仔～

巴黎奧運丨何詩蓓賽前喜歡食呢啲做早餐 女飛魚戰衣有小秘密

巴黎奧運丨何詩蓓現身回應

意想不到，竟引來何詩蓓大方回應，她在帖文打上3個鯊魚emoji。IKEA網編見本尊留言，十分驚喜回應：「嘩！！！Siobhan可唔可以幫小編隻何鯊蓓簽名！！！！」

然後，何詩蓓再幽默回覆：「of course ☺️何鯊蓓需唔需要頂何詩蓓泳帽😂」於是IKEA網編回答：「好需要呀！！！小編可以拎養咗4年嘅金仔交換！」所謂金仔，是早前張家朗在奧運花劍奪金，然後IKEA網編在社交平台上載狗仔毛公仔。

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巴黎奧運丨女飛魚超親切

何詩蓓再回應：「你咁辛苦養金仔不如我直接送俾你啦!」IKEA網編即表示：「小編只能說⋯愛你呀！Siobhan！」而何詩蓓再打上心心手勢emoji「🫶🏻」回應。

其實眾所周知何詩蓓一向十分親切，昨午（8月1日）她帶同兩面獎牌到位於夏樂宮的冠軍公園出席慶祝活動，面對在場支持者，她有求切應，為粉絲簽名和自拍，事後接受本地媒體訪問時稱：「見到香港區旗、聽到熟悉的廣東話，就覺得應該停下來。」

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