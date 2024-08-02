特首外訪｜訪東盟三國簽55份合作備忘錄　李家超：此行結交了新朋友、鞏固了舊感情

▲ 特首李家超參觀當地一間港商製衣工廠。（政府新聞網圖片）

特首李家超結束東盟三國訪問，他在越南見記者總結行程時表示，此行結交了新朋友，鞏固了舊感情，共達五個成果，包括獲支持香港加入RCEP。另外，香港與三國簽署共55份協議及合作備忘錄，涵蓋航空服務發展、教育、經貿投資等。

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行程最後一日，李家超早上先拜訪胡志明市市委副書記阮湖海，之後參觀當地一間港商製衣工廠，中午則與越南工商界午宴。

李家超在午宴致辭時表示，香港和越南簽署30份合作備忘錄，涵蓋多個範疇，包括經貿合作、旅遊推廣、航空發展、金融服務等。亦涉及全新的合作領域，包括教育，透露香港大學和香港理工大學，分別與胡志明市的三所大學和一所頂尖中學簽署了諒解備忘錄，將為本科生和研究生課程提供獎學金機會，並促進教育合作。另外，財庫局與越南財政部在河內簽署的諒解備忘錄，將加強人民幣國際化以及綠色金融、金融科技和人才發展的合作。

李家超參觀的製衣廠，公司總部設於香港，目前只在越南設有生產線，零售店則遍佈香港、內地及亞洲其他地區。公司採用自動化生產機械，單是這間廠房，每月最高可生產90萬件成衣產品。

公司的行政總裁是香港人，李家超引述對方稱，公司會繼續以香港為總部，吸引更多東盟國家專才來香港發展。李鼓勵繼續向越南和東協夥伴繼續説好香港故事。

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