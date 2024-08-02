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倪夏蓮可樂｜乒乓賽場嘆人生　可樂公司霸氣回應兼派福利

社會

發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

倪夏蓮飲可樂，乒乓賽場嘆人生。

【奧運時間表／倪夏蓮／可樂／巴黎奧運／羽毛球／混雙／國家隊／張家朗／何詩蓓／江旻憓】

倪夏蓮61歲仍征戰奧運，即使乒乓女單32強出局，依然話題多多。倪夏蓮在比賽中途休息時，不時舉起汽水樽飲可樂，比賽時又全程笑住打，盡顯風騷人生一面，令人動容。事隔兩日，可口可樂公司終於有回應。

贏家　是最懂享受比賽的人

倪夏蓮飲可樂，全程笑住嘆；比賽對戰世一孫穎莎又從容面對，賽後跟丈夫兼教練更親吻慶祝。

可口可樂公司終於有回應，在社交網站發帖，11隻字讚揚倪夏蓮，「贏家　是最懂享受比賽的人」。可樂公司稱，每場比賽，最緊要係享受當中過程，無論結果係點，依然贏在快樂。

可口可樂更宣布推出優惠，即上太古可口可樂eShop，購物滿388元，即減88元，享盡折扣優惠。

巴黎奧運｜61歲「乒乓嫲嫲」仔仔撞樣霍啟剛　倪夏蓮人氣急升粉絲數多過盧森堡人口

倪夏蓮｜GDP全球第1+王子棄王位娶平民王妃 61歲倪夏蓮代表國盧森堡7件事

網民有話說：

仲以為話贊助嫲嫲添，同埋，有冇俾廣告費？

證明可口可樂無禁藥，比賽都飲得，驗尿都唔怕

笑住打，笑住飲，笑住迎接下一個挑戰～

倪夏蓮：我已經圓夢了

倪夏蓮被孫穎莎淘汰後，賽後訪問令人動容：

我已經圓夢了！

她的第一個夢想「入奧運」，第二個夢想要「贏一局」，第三個夢想「跟孫穎莎打一場」，賽後難掩激動，指自己3個夢想已達成。

年齡只是數字，不要放棄夢想，不要覺得老了就不行

隨即她也補充一句，「但是別跟自然鬥，哈哈哈」，盡顯風趣幽默一面。

回顧倪夏蓮奧運之旅，7月27日乒乓女單64強，局數4:2擊敗31歲土耳其選手，躋身次圈即遇上孫穎莎。

倪夏蓮代表盧森堡

倪夏蓮在上海出世，現時代表盧森堡，是奧運史上乒乓球手之中最年長。倪夏蓮1983年世錦賽曾代表中國，獲得女團和混雙冠軍。

倪夏蓮之後移居歐洲，改為代表盧森堡參賽，三奪歐錦賽女單冠軍，而這次是她第六次參加奧運。

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