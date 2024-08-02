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大成小學停辦｜逾20名學生已退學獲1萬助學金　私家班小一轉私校每年最多獲5.4萬資助

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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黃大仙孔教學院大成小學日前爆出停辦風波，現時已有20多名學生退學，並獲辦學團體發放1萬元助學金。（資料圖片）

黃大仙孔教學院大成小學日前爆出停辦風波，現時已有20多名學生退學，並獲辦學團體發放1萬元助學金。學校已於上月舉行簡介會收集家長意見，會後辦團拒應家長訴求向全校發放轉讀私校學費資助，並重申屬下中學未來優先應徵大成小學教師，惟目前只有校工空缺。

辦學團體孔教學院維持停辦大成小學決定，近日向家長發信交代學生轉校等具體安排，包括為所有轉讀其他小學學生提供1萬元助學金，以減輕家長購置校服、書簿及日後參與課外活動的負擔，盼支援轉校生盡快適應新環境，並透露目前已有20多名學生轉校，並領取學院發放的1萬元助學金。學校亦獲准於新學年開辦資助小一，學院亦稱，對準小一生轉校提供的支援與其他年級學生一視同仁。

家長在上月10日的簡介會上提出，學校應向全校學生派發1萬元「助學金」，並為轉讀私立學校學生提供每學年9.8萬元至11.3萬元學費資助等，涉及超過3千萬元。但辦團拒應家長訴求向全校發放轉讀私校學費資助，通告指出，就讀「私家班」的小一生若轉讀其他提供本地課程的私校，學院將以實報實銷形式，為其整個小學階段提供學費資助，上限為每學年5.4萬元。

另外，孔教學院重申屬下的孔教學院大成何郭佩珍中學在未來兩學年出現教職空缺時，會適時將相關空缺資料通知學校，惟目前只有校工空缺，歡迎學校的校工應徵。

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