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McGriddles｜麥當勞McGriddles登陸foodpanda最多減$40　木村拓哉首任廣告男主角講廣東話

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 59 分鐘前

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【麥當勞/foodpanda/楓糖班戟漢堡/McGriddles/木村拓哉/日本名物】日本麥當勞人氣早餐McGriddles將於8月5日回歸，外賣平台foodpanda推出限時全日供應活動及優惠，在8月5日至11日期間全日24時供應McGriddles，於foodpanda落單McGriddles亦送多1份自選小食！

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木村拓哉賀McGriddles登陸香港

麥當勞McGriddles日前正式登陸香港，短短3日已經賣出100萬個，可見其超高人氣！作為楓糖班戟漢堡系列的獨家外送平台Foodpanda為了熱烈慶祝McGriddles登陸香港，邀請到日本巨星木村拓哉擔任廣告男主角，他更會破格演繹廣東話對白，木村粉絲記得密切留意電視及戶外廣告啦！

木村拓哉｜賀McGriddles登陸香港

今次foodpanda更同步推出限時McGriddles系列獨家優惠，用戶可以在推廣期內安坐家中，於8月5日至11日期間，全日24小時供應楓糖班戟漢堡系列食品，於foodpanda購買麥當勞McGriddles套餐系列，除了配脆薯餅及飲品外，更贈送脆薯餅、藍莓高鈣低脂乳酪、粒粒粟米杯其中一份自選小食！

麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡獨家登陸foodpanda，木村拓哉首任香港foodpanda廣告男主角，獨家優惠減高達$40！（有關機構提供）

木村拓哉｜買McGriddles減$20

另外，凡於foodpanda平台購買指定麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列食品滿HK$100（不包含平台費、運費及其他適用費用)，可享HK$20折扣優惠！而於8月12日至9月8日（早餐時段供應）額外買滿HK$150輸入優惠碼MCD20可再享HK$20 foodpanda優惠劵，全日優惠減高達HK$40！

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