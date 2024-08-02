聲夢小花丨鍾柔美親揭升學計劃　Yumi望學習何詩蓓從容不逼態度【多圖】

▲ 鍾柔美透露升學計劃

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前出席活動，透露有留意奧運賽事，她自言連「汁都撈埋」的奧運忠實觀眾，幾乎每晚通宵直擊各項賽事：「由奧運開幕式開始『全勤』，看到偶像Celine Dion公佈患病後再次公開演唱，感動得眼濕濕，她對音樂的熱情真的令我佩服！」

她指每晚都被精彩賽事吸引，尤其是港隊的表現感動了全港巿民，看到江旻憓在女子個人重劍決賽反超前時，全家一起尖叫，最後摘下金牌，過程相當勵志。

聲夢小花｜鍾柔美坦言對DSE成績感失望 Yumi曾表明心儀城大港大商科【多圖】

江旻憓張家朗成男女神

Yumi更大讚江旻憓是其女神：「她於賽後的訪問同樣真誠又可愛，笑容甜美，就算素顏也很漂亮，絕對是我心目中的女神。

至於「劍神」張家朗當然也是我的男神，他奪金過程更是驚險，最後3劍緊張到不能呼吸，心臟恍如漏了一拍，當裁判宣佈終極結果時，我開心得彈起！凌晨看完緊張刺激的賽事後，我當然有響應張家朗呼籲，繼續返工加油，哈哈！」

▲ 鍾柔美（Yumi）透露晚晚睇奧運賽事

學習何詩蓓從容不逼態度

談到「女飛魚」何詩蓓接連在女子200米自由泳及100米自由泳中奪牌，Yumi更大呼興奮：「最欣賞她總是笑容滿臉，從容不逼，非常了解自己的長處，可見她的心理質素相當好，我也希望學習她時刻準備充足，任何時候都可以既輕鬆又充滿自信的態度去面對挑戰。」

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透露升學計劃 不會讀選擇讀音樂

正如所有運動員一樣，勝不驕敗不餒，Yumi認為生活必定有高低起伏，應勇敢面對人生中的各種挑戰。

她說：「放榜前幾天難免有點壓力，但放榜後反而鬆一口氣，因為我跟自己說過，無論成績如何都要保持平常心，目前已經向大學聯招遞交了表格，只能等待結果，這些事急不來，順其自然吧！」

Yumi再說：「我對前途同未來路向係睇長線，所以想法會較多，加上見到姚焯菲飛（Chantel）經常要香港和新西蘭兩邊飛比較辛苦，所以我傾向留港讀書」。

她表示早前跟Windy和Chantel開騷前，大家會趁排練空檔交流升學和揀科心得，知道Windy心水主攻讀音樂，而自己則傾向其他科目，好讓為將來留後路。

▲ 鍾柔美（Yumi）會留港讀書？

以「決一劍」精神學習

Yumi又指在張家朗摘金後的訪問，令其甚有啟發：「教練一直提醒他不要再回想前一劍，反而要專注思考下一劍，就算遇上不如意，也要堅持到底，所以我當然要聽男神的話，努力準備即將拍攝的新劇，雖然我從小有演出經驗，但今次與好戲之人邵美琪飾演母女，壓力的確不少，我會以『決一劍』的精神繼續努力。」

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