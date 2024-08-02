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巴黎奧運｜啟德體育園辦「奧運」主題燈飾展　明起一連兩周末為港隊打氣

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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啟德體育園以「奧運」為主題製作大型戶外燈飾。（啟德體育園提供）

巴黎奧運進行得如火如荼，香港運動員取得驕人成績。為向所有參賽健兒致意打氣，啟德體育園特別製作以「奧運」為主題的動感燈飾，明日（3日）起一連兩個周末晚上8至9時，在主場館外牆展出，是體育園首個大型戶外LED燈光展。

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+2

「奧運」主題燈飾展由色彩繽紛的圖案揭開序幕，喻意運動的活力和歡欣；緊接是送給香港運動健將的打氣字句，包括「全城上下撐港隊」及「Go! Team HKG」等；其後會有奧運項目的動感圖像，包括游泳、田徑、羽毛球、單車、劍擊、體操、柔道、賽艇、帆船、滑浪風帆、乒乓球、跆拳道及三項鐵人等。而參加本屆巴黎奧運的港隊運動員名字，亦會逐一在外牆顯示，以答謝一眾他們的付出和努力。

啟德體育園預計最快今年底前落成、明年上半年啟用，將為運動員提供理想的訓練和比賽場地。若想率先感受體育園的繽紛活力，市民可前往土瓜灣海心公園海濱長廊、九龍灣啟德橋、西灣河鯉景灣海濱等「最佳觀賞點」，一邊欣賞燈飾，一邊做啦啦隊，為港隊吶喊打氣。

「奧運」主題燈飾展詳情：

日期︰2024年8月3至4日（周六日）、10至11日（周六日）
時間︰晚上8時至9時
最佳觀賞地點︰土瓜灣海心公園海濱長廊、九龍灣啟德橋、西灣河鯉景灣海濱
最佳交通路線︰九巴5D號線、城巴 20A, 22, 22D, 22M, 608, A25號線

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