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食用安全｜27歲女吃1頓燒烤竟入ICU　高燒40℃致休克多重器官衰竭醫生揭1原因恐食物中毒

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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27歲女吃1頓燒烤竟入ICU，高燒40℃致休克。

【食用安全／燒烤／腸道感染／敗血症／休克／器官衰竭／腸胃炎】外出用餐一定要注意食安問題！近日，內地一名27歲女子因吃了一頓燒烤，出現發燒、肚痛等症狀，且情形未見好轉，更高燒至40℃，同時伴隨噁心、嘔吐、呼吸困難等。送院經醫生檢查後，診斷其罹患腸道感染、敗血症，導致感染性休克，並多重器官功能衰竭。

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吃燒烤竟致感染性休克

據内地媒體《溫州晚報》報道，浙江溫州27歲女子小李（化名）在7月12日，與朋友外出吃了一頓燒烤，回家後逐漸出現發燒、肚痛等症狀，一開始她以為是普通腸胃炎，吃了藥便睡下。豈料翌日情況不但沒有好轉，更高燒至40℃，同時伴隨畏寒、噁心嘔吐、呼吸困難等。

小李的家人見狀，立即將其送往當地醫院，到院後發現小李已神志不清，呼叫也沒反應，於是轉送至溫州醫科大學附屬第二醫院學院路急診科就診。到達醫院後，醫生對她進行緊急處理，並將她轉入深切治療部（ICU）進行救治。

經詳細檢查後，醫生診斷小李罹患腸道感染、敗血症，導致感染性休克，並伴有多重器官功能衰竭，情況十分危急。在ICU期間，小李頻繁出現血液指標異常，口鼻腔自發出血，血小板水平也明顯降低，只有正常數值的1/10不到，全身黃疸明顯。

更多相關報道：食用安全丨日本70年歷史鰻魚飯名店爆集體食物中毒　增至161人不適1人死亡調查結果出爐

金黃葡萄球菌食物中毒

根據本港食物安全中心（食安中心）資料，金黃葡萄球菌可經一般烹調方法消滅，但該菌產生的毒素較為耐熱，故可能存在於已煮熟的食物內，從而引致食物中毒；而如果食物處理人員身上帶有金黃葡萄球菌，亦可以經由接觸食物傳播到食物，導致消費者進食後食物中毒。金黃葡萄球菌食物中毒主要由細菌所產生的耐熱腸毒素所致，潛伏期為30分鐘至8小時不等，症狀包括：

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切勿進食未經煮熟的食物

所幸，經過10幾天對症治療後，小李的生命體徵逐漸穩定，最終轉入普通病房繼續觀察。該院重症監護室主任醫生程碧環表示，一開始以為小李是中暑，但詢問家人得知小李多在室内工作，不易中暑。

待小李清醒後告知醫生，她在發燒前曾吃了一頓燒烤，隨後醫生亦檢查發現，小李的血液裡含有大腸埃希菌，而這種細菌多出現於未熟或變質的肉類，因此初步判斷可能是燒烤引發的腸道感染。

程碧環醫生表示，未烤熟的肉類含有各類細菌，如沙門氏菌，大腸桿菌和彎曲桿菌等，可引起食物中毒，加上夏季是腸道疾病的高發期，在享用燒烤、冷飲與啤酒後，更易食物中毒。醫生提醒民眾多注意，若身體出現不適，需盡快就醫。

更多相關報道：食用安全︱馬來西亞17歲少年吃煎蛋疑食物中毒家中身亡　食安中心：沙門氏菌可致食物中毒

進食生肉風險

究竟肉類未煮熟有甚麼風險？根據食安中心資料，生肉表面本身存在有害細菌，例如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，這些細菌會在肉類絞碎製作漢堡時，散布至整塊肉餅。因此，漢堡肉餅及碎牛肉應煮至全熟、內部溫度至少達攝氏75度，或內外均呈褐色且肉汁清澈，否則這些細菌仍可在肉餅中存活。

而根據衞生防護中心資料，未熟透的肉類及家禽會帶有沙門氏菌或大腸彎曲菌。沙門氏菌會令患者嘔吐、腹瀉及腹痛，亦有可能會導致發燒；如果未能及時接受適當治療，甚至可能出現致命併發症，例如脫水及敗血病等。大腸彎曲菌則會引發腹痛、腹瀉、發燒等，還會伴有倦怠感、頭痛、肌肉酸痛等前期症狀，接著會出現噁心感及腹痛。

衞生防護中心處理肉類的建議：

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同場加映：6種未經煮熟食物可致中毒

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