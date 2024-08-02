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巴黎奧運｜何瑋桁獲劍神一舉動「照顧」盡顯兄弟情 　Cedric首戰奧運搏盡赢網民支持

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 34 分鐘前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何瑋桁在受訪期間獲張家朗「照顧」，二人之間很有愛！

【張家朗/劍神/巴黎奧運/花劍/奧運金牌/何瑋桁/港隊/香港運動員】在今屆奧運衛冕男子花劍金牌的「劍神」張家朗與隊友何瑋桁（Cedric）於今日（8月2日）早上凱旋而歸，張家朗接連在回答傳媒的提問之餘，也相當照顧一直在旁的瑋桁，一舉動更盡顯兄弟情！

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巴黎奧運丨何瑋桁獲張家朗「照顧」

張家朗、何瑋桁在奧運選手內是室友，二人一同在香港機場接受傳媒訪問，瑋桁一直有禮貌地聽家朗受訪，而其實家朗也相當醒目，為瑋桁爭取回答提問的機會，相當有愛！

家朗在回答問題時提到「我哋劍擊」時，做了打劍手勢來示意瑋桁答問題，瑋桁就未有開口答問題，似乎不想喧賓奪主。

直至訪問近尾聲，有記者問有沒有什麼說話想與喜歡運動的人說，家朗用手踭輕輕地「撞一撞」瑋桁，並說：「你講喇。」

瑋桁就終於答問題，他說：「希望大家繼續支持香港運動員，同埋都希望大家都多啲參與所有嘅運動事項。」

家朗提示瑋桁回答問題，盡顯窩心一面，也證明二人多年來建立深厚的友誼與默契！在家朗的IG內，也有一些二人過往的搞鬼合照，充滿少男回憶！

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巴黎奧運丨何瑋桁赢網民支持

首次出戰奧運的香港劍擊選手何瑋桁於男子重劍32強比賽中飲恨落敗，他在接受TVB訪問期間感觸落淚兼一再哽咽謂：「其實我自己都知道，我嘅對手我係唔夠打嘅，但我真係好想贏！Sorry......」

沉澱一日後，瑋桁在社交網發文講述自己的感受，他指由14歲第一次打劍開始，去奧運一直是自己的夢想，「2024年7月28日，我終於踏上咗呢個舞台！」

他重拾希望地表示，希望今次奧運是一個開始，呢年密集的比賽終於完成，自己會休息一段時間再重新岀發，未來重有好多比賽會繼續努力，希望再有機會參加下屆LA奧運，也感謝一眾支持者、教練、傳媒，朋友，隊友、兄弟。

不少網民也留言向他送上支持，「proud of u🥺🥺 唔使喊，你已經做得好好啦」、「忘記背後，重新出發！支持你加油！」、「你已經好叻，繼續努力，保重身體，LA要再見到你呀」、「等你下一屆突圍而出，加油」、「期待你將來表現」。

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