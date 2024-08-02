政黨考察｜赴長沙考察新消費產業　民建聯讚當地施政「管而不死，活而不亂」

▲ 民建聯多位立法會議員早前亦赴長沙考察3日。（民建聯供圖）

除了深圳，湖南長沙成為港人周末遊玩熱點，從西九龍乘搭高鐵，最快2小時56分可抵達長沙南。長沙近年新消費產業和夜經濟蓬勃，民建聯多位立法會議員早前亦赴長沙考察3日，除了與當地政府及業界代表交流，亦考察多個文旅科技消費融合項目，包括小翅科技、野肆月球等，以及當地著名旅遊及打卡熱點「超級文和友」。

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考察團由立法會議員黃英豪擔任團長，成員包括葛珮帆、陳恒鑌、劉國勳、梁熙、郭玲麗、黃俊碩等。黃英豪指長沙「超級文和友」在商場內還原了80年代的老長沙社區場景，遊客可穿越時間享受當時代當地流行美食等沉浸式體驗，是很成功的文化消費品牌。

黃英豪認為，香港亦可參考有關經驗，研究如何用好香港本地特色文化並進行推廣，指港產巨星和電影均對國內外的消費者有吸引力，可以結合科技，打造成全球知名的香港新文化旅遊消費品牌。

葛珮帆指出，長沙新消費產業及夜經濟得以蓬勃發展，離不開地方政府着重創新和「管而不死，活而不亂」的施政理念，及官員們重視創意、願意為企業擔責的文化。欣賞天心區官員主動、包容、引導、支持新創意存在及新企業發展，不斷在「制度更創新、決策更快」上出力，以配合市場的需要。

葛續指，長沙天心區政府成立的「新消費研究院」，就新技術、新物種、新服務、新銷售、新渠道、新形象、新製造等新消費概念，和有關應用進行深入研究，並評選200多間新消費企業，由區政府重點跟蹤扶持，幫助企業排除困難，支持企業成長，她認為，相關經驗值得港府參考借鑒。

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