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長壽心得︱92歲胡楓從不進補　修哥不捨得退休：想繼續見家人同朋友

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

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怎樣才是健康人生？ 年屆 92歲、早前榮獲銅紫荊星章的胡楓（修哥），說是最佳健康人辦，相信無人會反對。四代同堂的修哥，早前還夥拍11 歲曾孫Herbert一齊拍攝保險廣告，帶出正向人生的主題，既然呼籲大家「再想健康」，胡楓亦大方公開他的長壽的秘密。

問修哥如何為保持健康作一個定義，他用兩個字回應：「堅持！」經常鼓勵大家多做運的胡楓解釋：「早前就有朋友告訴我，以前10幾個朋友相約定時去行山，但慢慢愈來愈少人出席，最後只剩兩個人，所以堅持真的很重要。」

修哥覺得「堅持」是首要的健康秘訣。

長年步行當養生

這天他在中環出席廣告活動，不少圈中好友如姜大衛、李琳琳等都有出席，修哥說：「我好多朋友到了一定年紀，都十分關注健康，像阿John（姜大衛）便很注重身體，當然都有一些朋友會懶，那我都會溫馨提示一下，但肯不肯去做就是他們去決定。」

92歲的修哥身壯力健，他坦言從不會把年齡放在心上。「無論是70、80還是90歲，我都是這樣生活，一切又好OK！」最令人驚歎的是，修哥從不進補，但依然身手靈活兼精力充沛，而眾所周知，修哥最喜歡步行，成為他的養生之道。

修哥上月出席中環活動，曾孫仔和一眾好友現身支持。

「我21歲起便開始養成這習慣，只要有時間就會行路，有時每日可以步行兩小時，若果有應酬，回到家中都會步行約一小時幫助消化，才去睡覺。其實做運動一點也不難，日常生活中也可以輕輕鬆鬆做到。」

保持體魄要堅持

胡楓以逾90歲高齡，在紅館舉行演唱會，其實作為表演者，明白做一次演出要耗上不少體力，修哥認同是毫不簡單。「台上有很多事情要兼顧，如對白、歌詞、走位，都是很大挑戰，很須要動腦筋。」

早前他拍攝廣告時，展現出有良好記憶力，等候埋位時，他會邊哼歌詞為演唱會做準備，邊主動與工作人員閒談，甚至記得每位工作人員的名字，下班時逐一說再見。

每次上台演出，胡楓說都是開心的經驗

愈忙愈醒神的修哥表示，要保持記憶力，要懂得平衡作息時間，有充足睡眠固然重要，工作時多跟不同人交流，心情好，頭腦轉數自然更快，而最重要還是要夠勤力。

他笑說：「人年紀愈大，的確會愈容易懶惰，能保持健康體魄，是要咬實牙根去堅持的，幸而『三高』沒有我份，但也會多關注心肝脾肺等部分，補腦方面，不知食豬腦得唔得呢？」

胡楓化身健康大使，鼓勵大眾「再想健康」(朱永倫攝)

說到飲食，修哥有嚴謹要求，例如不吃添加味精和煎炸食物，對皮膚不好的食物也少沾，上台表演前，更不會吃甜食，因害怕會「封喉」。「有益的食物我全會吃，菜、生果、雞肉、雞蛋、麥皮等。」

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人開心便健康

胡楓形象正面，總是予觀眾開心感覺，修哥說這種正向心態是相輔相承。「我要保持健康，才可以多見家人和朋友，別人看到你表現積極，又會變得開心。事實很多朋友都對我十分好，經常會請我食飯，對我無微不至，好到我都感不好意思，自己又怎捨得不見他們呢？」

修哥說圈中朋友都對自己十分好，令自己甚為感動。

早前才去完澳門演出群星演唱會的修哥，自言工作對他來說絕不辛苦，也是快樂的來源，所以一早決定永不退休。「人一旦沒有工作，轉數便會慢，跟著老人癡呆便會來，所以工作是我最大的動力，也是最開心的事情。」
 

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