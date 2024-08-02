巴黎奧運｜英女划艇摘金圓兒時奧運夢　感激癌父逝前歸還日記提醒「我的志願」

▲ 英國女子划艇選手摘金圓了兒時的奧運夢，感激癌父逝前提醒她最初的志願。

【巴黎奧運/女子四人雙槳/Lola Anderson/賽艇運動員/癌症】運動員能夠踏上奧運舞台，背後也少不了辛酸的練習和家人的支持。前日（7月31日）巴黎奧運舉行四人雙槳賽事，英國隊摘金，其中一名26歲的隊員Lola Anderson賽後受訪時一度落淚，表示兒時曾在日記寫下贏得奧運金牌的夢想，但後來因尷尬而撕走耶一頁，怎料父親一直保存下來，直到7年後歸還，可是父親其後因癌症病逝。因此，今次的金牌對她意義重大，她感激父親讓她想起兒時夢想和多年來對她的信任。

綜合外媒報道，英國26歲賽艇運動員Lola Anderson，同為英國女子四人雙槳隊的隊員。前日她與隊友Hannah Scott、Georgie Brayshaw和Lauren Henry在巴黎奧運女子四人雙槳賽事中以6分16秒31，奪得金牌，同時也是英國繼2016年里約奧運會後首面的賽艇金牌，而銀牌和銅牌則分別由荷蘭和德國獲得。

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巴黎奧運賽艇｜兒時寫下奧運奪金夢

Lola在賽後接受訪問時一度落淚，她指自己是因為亡父才參加奧運。她表示，自己在14歲看到2012年倫敦奧運會賽艇比賽時，看到英國隊的Helen Glover和Heather Stanning在雙人賽中獲勝後，令她有著要羸得奧運金牌的夢想並寫到日記上。後來她覺得這個夢想很尷尬，便將那一頁的日記撕走扔掉，未料，那個被她扔掉的夢想，被父親Don從垃圾筒撿回來，並保存在保險箱。

我認為參加奧運會賽艇比賽，如果可能的話，為英國贏得一面金牌，將是我一生中最大的夢想。10多歲的女孩不一定對自己最有信心，我感到非常尷尬，我有點想，『這真是一篇自大、傲慢的文章』。

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巴黎奧運賽艇｜父親歸還「夢想」後病逝

不幸的是，Lola父親在2014年確診癌症，他在2019年10月住院期間，把那一頁寫著夢想的日記歸還給她，2個月後就因病去逝。父親保留日記的舉動，令她感到意外，也從中感受到父親對她的關心，「這反映出他對我和我的兄弟姐妹的關心、投入和信任，即使我們看不到。當我第一次開始划船時，沒有甚麼可以證明我有任何天賦，但他保留了這頁日記並選擇相信」。

如今Lola能夠圓夢，她除了感激父親對她的信任外，也感謝他提醒了自己那早已忘卻的夢想。

我已經忘記這件事，但數年前父親提醒了我，我知道他會非常自豪。

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