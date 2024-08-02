香港小姐2024丨倪樂琳王汛文謝淑怡往菲律賓拍外景　黎芷珊彭慧中隨行打氣

▲ 倪樂琳、謝淑怡、彭慧中、黎芷珊、王汛文。（左起）

《2024香港小姐競選》15強外景拍攝已陸續展開，第三批候選佳麗2號倪樂琳（Ellyn）、3號王汛文（Candice）和4號謝淑怡（Zoie）日前出發菲律賓碧瑤，並由資深前輩黎芷珊及師姐彭慧中（Phoebe）帶領下進行外景拍攝。

3位佳麗在碧瑤的行程相當豐富，包括跟跨性別人士選美冠軍A.R. Duque學習行Catwalk、到訪當地學校學習製作動畫、訪問擁有3個健力士世界紀錄的馬拉松選手Sandi Menchi Abahan、體驗穿民族服飾兼學跳民族舞蹈、與歌手Ingrid Payaket一同表演唱歌，以及跟泰拳冠軍Islay Erika Bomogao學習泰拳，動態靜態活動一網打盡。

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▲ 跨性別人士選美冠軍A.R. Duque（下排中）為3位佳麗分享選美經驗。

香港小姐2024丨佳麗學行Catwalk

3位佳麗Work Hard Play Hard，在當地餐廳大歎美食時不忘打卡留倩影，參觀當地著名景點時三位佳麗齊齊擺出趣怪表情合照，姊妹情增進不少。

眾佳麗首個任務便是學習行Catwalk，她們的導師A.R. Duque非常猛料，雖然A.R. Duque身形比較心廣體胖，但她過往參加過不少跨性別人士選美比賽，更奪得過冠軍寶座，選美經驗絕對豐富，而她在菲律賓亦有為跨性別人士爭取權益。

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香港小姐2024丨芷珊讚表現出色

A.R. Duque率先和3位佳麗分享選美經驗，並教她們擺出招牌選美動作叉腰Pose，3位佳麗在選美冠軍加持指導下，信心和美態瞬間Level Up！之後正式進入戲肉行貓步，Ellyn、Candice和Zoie全都身高166cm以上，身形高挑Fit到漏，她們以白色背心加牛仔褲上陣，即盡騷完美身段，行Catwalk時更是自信十足，行得似模似樣兼大擺型格Pose，獲A.R. Duque拍手大讚。

事後黎芷珊、Phoebe與3位佳麗一同受訪，芷珊大讚她們行Catwalk表現出色，說：「我覺得佢哋做得幾好，表現得好從容。」

香港小姐2024丨彭慧中鼓勵師妹

至於Phoebe點名大讚Zoie：「佢每個Pose都好定，好從容咁表達出嚟。」Zoie聞言即冧笑說：「多謝師姐，我會繼續努力㗎！」問到今次行程最大的挑戰？Candice笑言：「唔夠瞓係最難駕馭。」

過來人Phoebe鼓勵她們說：「呢個都係一個挑戰嚟，通常拍劇都係返去休息一個鐘，之後就要再開工，專業藝人可以keep住好精神，佢哋好犀利，休息時間瞌一瞌，一Roll機就即刻進入狀態。」

講到挑戰跳民族舞，問到3人對跳舞有否信心？曾是女團成員的Ellyn謙稱：「覺得跳得唔錯，但又唔可以話跳得好好，但起碼手腳協調。」

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