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類鼻疽｜58歲男確診類鼻疽　發燒咳嗽入院情況穩定

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 1 小時前

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58歲男確診類鼻疽，發燒咳嗽入院情況穩定。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（2日）表示，過去一星期中心錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案。個案涉及一名有長期病患的58歲男子，居於深水埗。他自7月22日起發燒及咳嗽，並於7月24日到明愛醫院求醫，同日入院。病人現時情況穩定。他的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得5宗類鼻疽個案。2023年共錄得17宗類鼻疽個案。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心再次提醒市民，類鼻疽可經受污染的土壤和水於颱風和暴雨期間及之後傳播。市民於颱風和暴雨期間應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。

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