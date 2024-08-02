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網絡安全｜數字辦擬建網絡攻擊攻防演練平台　模仿黑客攻擊實戰演練

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數字辦計劃建立網絡攻擊攻防演練平台。（曾耀輝攝）

創新科技及工業局轄下的數字政策辦公室上月底成立，數字辦助理數字政策專員張宜偉透露，計劃建立網絡攻擊攻防演練平台，今年11月將推出本港首個實境網絡攻防演練前哨戰，測試各政府部門及公營機構的應變方案；又會積極提升政府內部資訊保安，巡查較高風險的資訊系統。數字辦亦聯同警方及香港互聯網註冊管理有限公司，舉辦「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」，冀透過演練提升企業網路安全意識。

張宜偉表示，演練模擬真實黑客的網絡攻擊，透過實戰攻防模式，提升政府部門及機構的網絡安全防護及緊急應變能力。他指，當局會定期巡查高風險資訊系統、展開日常突擊抽查及滲透測試，確保網絡安全。針對高風險系統，會檢查軟件是否要更新、設定是否妥當、密碼強度是否足夠，若發現有漏洞，數字辦會通知部門盡快修改，一般很快可作出改善，未有引致事故。

首屆「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」吸引740人參加，當中包括政府機構、中小企及約200名中學生及大專生，他們透過攻防演練，如滲透測試及漏洞掃瞄等，將理論知識應用到網絡攻擊的事故場景，提升其網絡安全的攻防水平及防禦能力。香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉表示，以往各機構角色被動，或要待有用戶回報資料外泄時才作出處理，而透過演練，各機構可提高防護意識、學會主動審視系統，例如查看網頁中是否被添加惡意程式等。

張宜偉稱，市民一般認為已安裝網絡安全產品「就以為自己好安全」，但有關產品的配置有機會不合適，如軟件不夠更新亦有存在風險。他以身體狀況比喻網絡安全，「食咗好多保健產品之後，其實你每年要有一個驗身」，同樣有病毒惡意攻擊網絡的時候，要評估有關產品是否真的可以抵禦。張宜偉相信，攻防演練可加強大衆對網絡安全的重視，有關網絡安全案件的數字自然會下降。

警方網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪表示，今年首兩季錄16182宗科技罪案，較去年同期的15637宗上升3.5%，損失金額達26.6億。其中錄得30宗入侵系統案件，為去年同期兩倍；勒索則錄得26宗，較去年同期升逾3倍，最高勒索金額達7800萬。

林焯豪表示，今年首兩季網絡安全相關案件有上升趨勢，且大部分都是由境外黑客進行，雖然有關案件佔整體科技罪案比重低，但目前企業發生網絡安全事故時，都傾向低調處理，呼籲企業應適時作出舉報。當局未來會增加執法力度，冀提升市民對網絡安全意識。

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