全紅嬋｜全紅嬋童心未泯背包掛滿公仔 記者為吸引訪問用小烏龜「誘惑」

▲ 全紅嬋童心未泯，最愛小烏龜公仔。

【巴黎奧運／奧運／全紅嬋／跳水／國家隊／奧運金牌】巴黎奧運女子雙人10米跳水決賽，中國代表全紅嬋夥拍陳芋汐奪得金牌，兩人同步施展「水花消失術」震驚網民。全紅嬋在上届東京奧運摘金後一戰成名，她站在10米高台上英姿颯颯，賽場下的她卻童心未泯，更深受網民的喜愛，她經常被拍攝到背包掛滿動物公仔，更經常被人笑稱帶了個「動物園」外出，全紅嬋最喜歡的是小烏龜玩偶，理由是又醜又可愛。

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全紅嬋｜背包掛滿動物公仔

全紅嬋自從在上届東京奧運摘金後一戰成名，成為網民及傳媒追蹤的焦點。巴黎奧運上最近有條關於全紅嬋的影片受到高度關注，事情的起因是馬來西亞運動員羅迪克特對全紅嬋背包掛滿公仔進行了調侃，而全紅嬋的回應也十分耿直：「有病吧！」。簡簡單單的四個字，卻充滿了她獨特的個性和幽默感。

不過，全紅嬋經常被拍攝到背包掛滿公仔，而且在過往多次比賽結束後，都有粉絲在看台上向她抛公仔表達喜歡之情，而全紅嬋每次都熱情接收來自粉絲的愛。

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全紅嬋｜最愛小烏龜

在眾多的動物公仔中，全紅嬋最喜歡小烏龜。她曾經被記者追問這些烏龜公仔對她是否有著特殊含義，她不假思索地回答：「我很喜歡烏龜，覺得烏龜又醜又可愛。」

由於全紅嬋接受訪問時總是放不開，有點社恐，回答問題時比較簡短，經常一句起兩句止，杭州亞運奪冠後更上演了貼墻壁走逃避訪問，因此被傳媒形容是最難訪問的選手。内地有記者為了能吸引全紅嬋受訪講多幾句說話，更特意準備了小烏龜玩偶「引誘」全紅嬋受訪。

在杭州亞洲10米跳水奪冠後，看台上的粉絲給全紅嬋送了一個小烏龜背包，全紅嬋拿到手後禮貌地向粉絲詢問意見，「我想給我陳教練」，然後將心愛的小烏龜背包送給陳若琳教練，與陳教練分享自己的喜好。

除了動物公仔外，全紅嬋最喜歡的食物是辣條，她在東京奧運奪冠後曾經表示，自己最大的夢想是可以開超市，然後吃很多自己喜歡的辣條。

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