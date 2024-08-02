鬼月禁忌︱農曆7月鬼門開　鬼月禁忌大盤點：勿獨自OT搭尾班車、7種穿著易惹鬼

▲ 農曆7月鬼門開！「鬼月」禁忌大盤點：勿獨自OT搭尾班車、7種穿著易惹鬼。

【農曆七月／鬼月／鬼門開／鬼節／禁忌／命理／玄學】星期日（8月4日）開始踏入農曆7月，在俗稱「鬼月」的日子，有很多生活禁忌需要留意！TOPick綜合命理專家及玄學研究者分享，歸納出以下在農曆7月期間需要注意的禁忌行為，大家不妨參考！

最新影片：

7大生活禁忌：勿獨自OT搭尾班車

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

7大衣著禁忌 1隻色易惹上厲鬼

西洋玄學研究員Miu Miu曾在《晴報》撰文分享「農曆七月穿衣7大禁忌」，指出在農曆7月，衣著穿搭上有特別需要注意的事項；尤其穿上某種顏色的衣物，容易被厲鬼當作同類！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

「鬼月」4個生肖易撞邪 命理師警告3種地方勿去

「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」曾分享，生肖屬「鼠、蛇、猴、豬」的人，在鬼月容易「撞邪」，要格外小心，尤其不要去以下3種地方：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5