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鬼月禁忌︱農曆7月鬼門開　鬼月禁忌大盤點：勿獨自OT搭尾班車、7種穿著易惹鬼

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

農曆7月鬼門開！「鬼月」禁忌大盤點：勿獨自OT搭尾班車、7種穿著易惹鬼。

【農曆七月／鬼月／鬼門開／鬼節／禁忌／命理／玄學】星期日（8月4日）開始踏入農曆7月，在俗稱「鬼月」的日子，有很多生活禁忌需要留意！TOPick綜合命理專家及玄學研究者分享，歸納出以下在農曆7月期間需要注意的禁忌行為，大家不妨參考！

最新影片：

Sick問識答
【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

7大生活禁忌：勿獨自OT搭尾班車

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7大衣著禁忌 1隻色易惹上厲鬼

西洋玄學研究員Miu Miu曾在《晴報》撰文分享「農曆七月穿衣7大禁忌」，指出在農曆7月，衣著穿搭上有特別需要注意的事項；尤其穿上某種顏色的衣物，容易被厲鬼當作同類！

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「鬼月」4個生肖易撞邪 命理師警告3種地方勿去

「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」曾分享，生肖屬「鼠、蛇、猴、豬」的人，在鬼月容易「撞邪」，要格外小心，尤其不要去以下3種地方：

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