長壽秘訣｜108歲愛爾蘭人瑞愛喝黑啤　身體超壯健分享3大長壽秘訣

▲ 愛爾蘭一名現年108歲的老翁分享3大長壽秘訣。

【1人瑞／長壽／長壽秘訣／長壽基因／養生／愛爾蘭】現代人越來越長壽，原來方法可以很簡單？愛爾蘭一名年屆108歲的老翁平日愛喝黑啤酒，並且直到3年前仍能使用健身單車。他就分享3大長壽秘訣，當中一句座右銘非常簡單，但就不是人人都能做到。

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綜合《Business Insider》、《GalwayBeo》等外媒報道，現年108歲的Martin McEvilly在1916年7月26日出生於愛爾蘭西部一個約300人的村莊，在11名兄弟姐妹中排行最小。而他的10名兄弟姐妹同樣算是長壽，大多都活到90多歲，代表其家族可能擁有長壽基因。Martin McEvilly在1946年1月與妻子Kathleen結婚，之後誕下7個孩子，並且有多名孫子及曾孫，可謂兒孫滿堂；他與妻子在2021年慶祝結婚75周年，其後對方於同年9月去世，享年96歲。

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Martin McEvilly是愛爾蘭目前最年長的男性。不過除了基因，一個人的生活方式亦會影響其壽命長短。雖然他現在需要照顧，但直到大約3年前，其身體狀況都仍能使用健身單車。對此，他就分享了自己的3大長壽秘訣。

首先，他維持長壽的座右銘為「凡事適度」，在不過度放縱的前提下充分享受生活。他在晚上7點後便不會再進食，每周日晚上亦只會喝3杯當地很受歡迎的健力士（Guinness）黑啤酒。

另外，「保持活躍」亦有一定的重要性。Martin McEvilly雖然年屆108歲，但此生從未擁有過一輛車，而是選擇用踩單車的方式去任何地方，一直到他99歲時，才不再以單車為交通工具，並改為在家中使用健身單車，直到105歲才停止。此外，他在成長過程中，一直都在家庭農場進行各式各樣的農活，包括割草、修剪蕨類植物、收集苔蘚作動物墊料等。

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第3個秘訣則為「信仰」。Martin McEvilly的兒子透露，信仰對父親來說非常重要，並指出在對方的一生中，從來沒有一個晚上不讀經。據報，許多百歲老人都會將自己的長壽歸功於上帝，美國俄亥俄州立大學亦曾就此進行研究，發現有在訃告中提及信仰的人士，其壽命平均比沒有信仰的人士長近10年。

不過研究作者就認為，這些人士之所以長壽，並不是因為宗教本身，而是得益於宗教所提供的社會連結和幫助他人的機會。

同場加映：8種長壽食物

現年92歲的日本飲食專家永山久夫曾在受訪時提到，自己目前每日都會吃以下8種食物，有助延壽及維持大腦健康、防止失智。

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1. 蒜頭

含有大蒜素及維他命C等營養素，能夠促進血液循環、補充體力並增強免疫力，同時亦有助護腦。永山久夫表示自己會將蒜頭剝皮後切碎，然後加入味增和糖，製成大蒜味增；吃剩的味增可以放入雪櫃保存，但就建議在一周內吃完。

2. 魚

魚類含有豐富DHA，有助鞏固記憶、保持大腦年輕。以每日的份量計算，其實3片吞拿魚刺身、1份考秋刀魚、1份黃尾魚片或半條鯖魚的DHA含量便已足夠一日所需。

3. 雞蛋

雞蛋含有豐富卵磷脂，能清除血管內的膽固醇和脂質，並具有暢通血流、預防動脈硬化、改善血壓等功效，建議每日可吃2隻。

4. 納豆

納豆含有納豆激酶酵素，能促進血液循環，且有助皮膚美白、促進大腦健康。永山久夫指，進食納豆前應至少攪拌40次，把納豆絲攪至銀色黏稠狀之後再吃。

5. 蘿蔔

蘿蔔因為含有胡蘿蔔素，所以具抗氧化作用，並且能夠延緩衰老，對延壽有一定幫助。

6. 酸梅乾

酸梅乾含有檸檬酸、琥珀酸等營養素，除了有消除疲勞的作用，還能加強腸胃活性化、促進食欲，並抑制幽門螺旋菌，預防胃潰瘍。

7. 芝麻

芝麻含有豐富維他命B及維他命E，有助恢復身體的活力。

8. 綠茶

綠茶含有胡蘿蔔素、維他命E及維他命C等營養素，具有抗衰老的作用。

此外，台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒亦曾在Facebook個人專頁發文指，一項刊登於 《European Heart Journal》（歐洲心臟雜誌）的研究分析了80個國家、24.5萬人每日的飲食習慣，與他們的壽命或患病風險的關係。結果發現，有6種常見的食物既可延壽，又有益於心血管健康。

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