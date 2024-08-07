  • 32°C
香港時間 : 202487日 (三) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長壽秘訣｜108歲愛爾蘭人瑞愛喝黑啤　身體超壯健分享3大長壽秘訣

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

愛爾蘭一名現年108歲的老翁分享3大長壽秘訣。

【1人瑞／長壽／長壽秘訣／長壽基因／養生／愛爾蘭】現代人越來越長壽，原來方法可以很簡單？愛爾蘭一名年屆108歲的老翁平日愛喝黑啤酒，並且直到3年前仍能使用健身單車。他就分享3大長壽秘訣，當中一句座右銘非常簡單，但就不是人人都能做到。

最新影片：

Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

綜合《Business Insider》、《GalwayBeo》等外媒報道，現年108歲的Martin McEvilly在1916年7月26日出生於愛爾蘭西部一個約300人的村莊，在11名兄弟姐妹中排行最小。而他的10名兄弟姐妹同樣算是長壽，大多都活到90多歲，代表其家族可能擁有長壽基因。Martin McEvilly在1946年1月與妻子Kathleen結婚，之後誕下7個孩子，並且有多名孫子及曾孫，可謂兒孫滿堂；他與妻子在2021年慶祝結婚75周年，其後對方於同年9月去世，享年96歲。

點擊圖片放大
+8
+7

Martin McEvilly是愛爾蘭目前最年長的男性。不過除了基因，一個人的生活方式亦會影響其壽命長短。雖然他現在需要照顧，但直到大約3年前，其身體狀況都仍能使用健身單車。對此，他就分享了自己的3大長壽秘訣。

首先，他維持長壽的座右銘為「凡事適度」，在不過度放縱的前提下充分享受生活。他在晚上7點後便不會再進食，每周日晚上亦只會喝3杯當地很受歡迎的健力士（Guinness）黑啤酒。

另外，「保持活躍」亦有一定的重要性。Martin McEvilly雖然年屆108歲，但此生從未擁有過一輛車，而是選擇用踩單車的方式去任何地方，一直到他99歲時，才不再以單車為交通工具，並改為在家中使用健身單車，直到105歲才停止。此外，他在成長過程中，一直都在家庭農場進行各式各樣的農活，包括割草、修剪蕨類植物、收集苔蘚作動物墊料等。

更多相關報道：長壽秘訣｜一家5姊妹3個活到100歲　103歲婆婆分享獨門長壽飲食秘訣

第3個秘訣則為「信仰」。Martin McEvilly的兒子透露，信仰對父親來說非常重要，並指出在對方的一生中，從來沒有一個晚上不讀經。據報，許多百歲老人都會將自己的長壽歸功於上帝，美國俄亥俄州立大學亦曾就此進行研究，發現有在訃告中提及信仰的人士，其壽命平均比沒有信仰的人士長近10年。

不過研究作者就認為，這些人士之所以長壽，並不是因為宗教本身，而是得益於宗教所提供的社會連結和幫助他人的機會。

同場加映：8種長壽食物

現年92歲的日本飲食專家永山久夫曾在受訪時提到，自己目前每日都會吃以下8種食物，有助延壽及維持大腦健康、防止失智。

點擊圖片放大
+9
+8

1. 蒜頭

含有大蒜素及維他命C等營養素，能夠促進血液循環、補充體力並增強免疫力，同時亦有助護腦。永山久夫表示自己會將蒜頭剝皮後切碎，然後加入味增和糖，製成大蒜味增；吃剩的味增可以放入雪櫃保存，但就建議在一周內吃完。

2. 魚

魚類含有豐富DHA，有助鞏固記憶、保持大腦年輕。以每日的份量計算，其實3片吞拿魚刺身、1份考秋刀魚、1份黃尾魚片或半條鯖魚的DHA含量便已足夠一日所需。

3. 雞蛋

雞蛋含有豐富卵磷脂，能清除血管內的膽固醇和脂質，並具有暢通血流、預防動脈硬化、改善血壓等功效，建議每日可吃2隻。

4. 納豆

納豆含有納豆激酶酵素，能促進血液循環，且有助皮膚美白、促進大腦健康。永山久夫指，進食納豆前應至少攪拌40次，把納豆絲攪至銀色黏稠狀之後再吃。

5. 蘿蔔

蘿蔔因為含有胡蘿蔔素，所以具抗氧化作用，並且能夠延緩衰老，對延壽有一定幫助。

6. 酸梅乾

酸梅乾含有檸檬酸、琥珀酸等營養素，除了有消除疲勞的作用，還能加強腸胃活性化、促進食欲，並抑制幽門螺旋菌，預防胃潰瘍。

7. 芝麻

芝麻含有豐富維他命B及維他命E，有助恢復身體的活力。

8. 綠茶

綠茶含有胡蘿蔔素、維他命E及維他命C等營養素，具有抗衰老的作用。

此外，台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒亦曾在Facebook個人專頁發文指，一項刊登於 《European Heart Journal》（歐洲心臟雜誌）的研究分析了80個國家、24.5萬人每日的飲食習慣，與他們的壽命或患病風險的關係。結果發現，有6種常見的食物既可延壽，又有益於心血管健康。

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲食攻略｜長壽專家推薦每日吃8種食物　抗發炎+控制膽固醇+幫助消化吸收　
18:16 2024/07/26
飲食攻略｜長壽專家推薦每日吃8種食物　抗發炎+控制膽固醇+幫助消化吸收　
長壽秘密｜一日一餐更長壽？研究揭最理想BMI指數　醫生公開長壽3大貼士
16:46 2024/08/02
長壽秘密｜一日一餐更長壽？研究揭最理想BMI指數　醫生公開長壽3大貼士
長壽秘密｜60歲開始養生未算遲　瑞典研究揭長壽關鍵　3大指數達標可長命百歲【附低GI飲食食譜】
18:07 2024/07/31
長壽秘密｜60歲開始養生未算遲　瑞典研究揭長壽關鍵　3大指數達標可長命百歲【附低GI飲食食譜】

你可能感興趣

飲食攻略｜長壽專家推薦每日吃8種食物　抗發炎+控制膽固醇+幫助消化吸收　
18:16 2024/07/26
飲食攻略｜長壽專家推薦每日吃8種食物　抗發炎+控制膽固醇+幫助消化吸收　
長壽秘密｜一日一餐更長壽？研究揭最理想BMI指數　醫生公開長壽3大貼士
16:46 2024/08/02
長壽秘密｜一日一餐更長壽？研究揭最理想BMI指數　醫生公開長壽3大貼士
長壽秘密｜60歲開始養生未算遲　瑞典研究揭長壽關鍵　3大指數達標可長命百歲【附低GI飲食食譜】
18:07 2024/07/31
長壽秘密｜60歲開始養生未算遲　瑞典研究揭長壽關鍵　3大指數達標可長命百歲【附低GI飲食食譜】
健康問題 健康養生 網絡熱話 宗教 愛爾蘭 單車 養生

最高瀏覽

升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼
升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程
鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程
巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」
巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡