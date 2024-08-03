奧運時間表｜乒乓女單決賽「中國內訌」　 晚上8時30分一姐孫穎莎硬撼衛冕陳夢

▲ 何詩蓓4x100m 混合泳接力，今晚7點有直播。

【奧運時間表／何詩蓓／巴黎奧運／混合泳／羽毛球／混雙／國家隊／張家朗／江旻憓】

巴黎奧運踏入第八個比賽日（8月3日），港隊焦點賽事有初次登場的田徑「飛人」刁俊稀和單車代表劉允祐，全城集氣支持港隊運動員。香港時間晚上近7時，何詩蓓及歐鎧淳在內的女子游泳隊亦會亮相4×100米混合泳接力。

晚上8時30分，乒乓女單決賽上演國家隊內訌，也是上屆決賽翻版，由「世一」孫穎莎對陣衛冕的陳夢。

3年前的東京奧運決賽，陳夢以4:2力挫孫穎莎奪金，而當時年長7歲的陳夢是一姐，如今兩人排名對掉，未知結果會否不同。值得注意的是，最近孫穎莎狀態大勇，近7次女單賽事，錄得6勝1負；不過今屆奧運她經歷了混雙及多場女單賽事，未知體能及表現會否受影響。

賽果

【18:52】女子4x100米混合泳接力初賽港隊派出歐鎧淳、何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳，歐鎧淳負責第一棒背泳、「香港女飛魚」何詩蓓登場，為港隊游蛙泳一棒，游出4分3秒56，原排小組第八，後因丹麥隊被判偷步，最後以小組第七名完成；國家隊排第二。計及16隊成績，港隊排13名，無緣出線；國家隊躋身決賽。

【18:00】羽毛球女單半準決賽開始，國家隊何冰嬌對戰隊友、上屆冠軍陳雨菲，何冰嬌先贏一局，第二局何冰嬌在落後14比16，連追五分至19比16，最後21比17，直落兩局勝出女單八強的賽事，四強賽事會對2016年里約奧運冠軍、西班牙的馬蓮。另一場四強賽事就由「世一」韓國選手安洗瑩對印尼的安瑪麗斯卡（Gregoria Mariska Tunjung）。

【17:00】公路單車男子公路賽開賽，預計要踩8小時、即香港時間4日凌晨1時才有賽果。

【16:49】位列第三線的刁俊稀，跑出10.62秒，小組第四名衝線，46位跑手排20名，初賽止步。

刁俊稀在賽後受訪指，不滿意成績，指賽前腳不適，令訓練受阻，盡量不給壓力自己，享受比賽，認為奧運賽場氣氛佳，與其他賽場不同，又指對有在奧運練習場上「偷師」，學習國際頂級選手的訓練方法感開心，亦有在是次比賽上應用。

港隊今7人出戰

16:49 田徑100米預賽 刁俊稀（第三組）(如果順利晉級，就可以出戰17:55男子100米第一輪賽事)

17:00 公路單車男子公路賽 劉允祐

18:20 男子ILCA 7級單人帆船 第5至6輪比賽 貝俊龍

18:52 女子4x100米混合泳接力（何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅）

24歲的刁俊稀（Felix）今年5月在香港錦標賽中跑出10.33秒，以刷新個人最佳時間（PB）奪得首名，最後他憑此成績於香港男子100米排名中超群絕倫，以外卡身份征戰巴黎奧運。是繼蔣偉洪及黎振浩後，Felix成為港隊史上第3個征戰奧運100米的男跑手。

男子公路單車賽方面，有法國選手阿拉菲利普(Julian Alaphilippe)與荷蘭選手范德普(Mathieu van der Poel)等環法單車賽高手參與。首次參加奧運的劉允祐早前指，此次賽是他挑戰訓練極限的一場比賽，因為在以往的訓練中都未試過騎行逾200公里卻沒有休息，目標是完成賽事，盡全力做出自己最好的表現。

43位選手出戰的男子ILCA 7帆船，進行一連5日的初賽，前10名將晉身獎牌賽。昨日（2日）第二個比賽日鬥了兩場，首度出戰奧運的貝俊龍第一場35名，第二場成績較好，第16名過終點，總成績65分，暫時排第28。力爭第5至6輪比賽位列較高名次。

▲ （SF&OC 港協暨奧委會圖片）

焦點賽事：

15:30射擊女子25米手槍決賽

16:00馬術團體盛裝舞步賽

18:00 網球女單金牌戰鄭欽文對域姬

20:30 乒乓女單決賽 孫穎莎對陳夢

20:46 射箭女子個人金牌戰

21:30男子自由體操決賽 劉聖書、譚寧

22:10羽毛球女雙金牌戰 陳清晨、賈一凡

8月4日 02:20 女子三級跳決賽

8月4日02:55 田徑4x100混合接力決賽

8月4日 03:20田徑女子100米決賽

8月4日03:28 女子800米自由泳決賽

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