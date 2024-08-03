奧運時間表｜何詩蓓4x100m 混合泳接力　今晚7點有直播

▲ 何詩蓓4x100m 混合泳接力，今晚7點有直播。

【奧運時間表／何詩蓓／巴黎奧運／混合泳／羽毛球／混雙／國家隊／張家朗／江旻憓】

巴黎奧運踏入第八個比賽日（8月3日），港隊焦點賽事有初次登場的田徑「飛人」刁俊稀和單車代表劉允祐，全城集氣支持港隊運動員。香港時間晚上近7時，何詩蓓及歐鎧淳在內的女子游泳隊亦會亮相4×100米混合泳接力。

港隊今7人出戰

16:35 田徑100米初賽 刁俊稀（第三組）(如果順利晉級，就可以出戰17:55男子100米第一輪賽事)

17:00 公路單車男子公路賽 劉允祐

18:20 帆船男子激光級 貝俊龍

18:52 女子4x100米混合泳接力（何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅）

▲ （康文署圖片）

焦點賽事：

15:30射擊女子25米手槍決賽

16:00馬術團體盛裝舞步賽

18:00 網球女單金牌戰鄭欽文對域姬

20:30 乒乓女單決賽 孫穎莎對陳夢

20:46 射箭女子個人金牌戰

21:30男子自由體操決賽 劉聖書、譚寧

22:10羽毛球女雙金牌戰 陳清晨、賈一凡對

8月4日 02:20 女子三級跳決賽

8月4日02:55 田徑4x100混合接力決賽

8月4日 03:20田徑女子100米決賽

8月4日03:28 女子800米自由泳決賽

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