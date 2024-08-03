  • 33°C
香港時間 : 202483日 (六) 15:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奧運時間表｜何詩蓓4x100m 混合泳接力　今晚7點有直播

社會

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何詩蓓4x100m 混合泳接力，今晚7點有直播。

【奧運時間表／何詩蓓／巴黎奧運／混合泳／羽毛球／混雙／國家隊／張家朗／江旻憓】

巴黎奧運踏入第八個比賽日（8月3日），港隊焦點賽事有初次登場的田徑「飛人」刁俊稀和單車代表劉允祐，全城集氣支持港隊運動員。香港時間晚上近7時，何詩蓓及歐鎧淳在內的女子游泳隊亦會亮相4×100米混合泳接力。

港隊今7人出戰

16:35 田徑100米初賽 刁俊稀（第三組）(如果順利晉級，就可以出戰17:55男子100米第一輪賽事)

17:00 公路單車男子公路賽 劉允祐

18:20 帆船男子激光級 貝俊龍

18:52 女子4x100米混合泳接力（何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅）

（康文署圖片）

焦點賽事：

15:30射擊女子25米手槍決賽

16:00馬術團體盛裝舞步賽

18:00 網球女單金牌戰鄭欽文對域姬

20:30 乒乓女單決賽 孫穎莎對陳夢

20:46 射箭女子個人金牌戰

21:30男子自由體操決賽 劉聖書、譚寧

22:10羽毛球女雙金牌戰 陳清晨、賈一凡對

8月4日 02:20 女子三級跳決賽

8月4日02:55 田徑4x100混合接力決賽

8月4日 03:20田徑女子100米決賽

8月4日03:28 女子800米自由泳決賽

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

比賽 運動 運動員 體操 射箭 網球 羽毛球 射擊 單車 運動

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月03日 時間12:05）
黃雅瓊老公｜奧運求婚黃雅瓊願嫁劉雨辰　「姐弟戀」背景曝光
黃雅瓊老公｜奧運求婚黃雅瓊願嫁劉雨辰　「姐弟戀」背景曝光
鬼月禁忌︱農曆7月鬼門開　鬼月禁忌大盤點：勿獨自OT搭尾班車、7種穿著易惹鬼
鬼月禁忌︱農曆7月鬼門開　鬼月禁忌大盤點：勿獨自OT搭尾班車、7種穿著易惹鬼
巴黎奧運｜17歲全紅嬋獲郭晶晶收為契女　身世悲慘用跳水獎金為癲癇母治病
巴黎奧運｜17歲全紅嬋獲郭晶晶收為契女　身世悲慘用跳水獎金為癲癇母治病
巴黎奧運｜中國田徑女子隊成員常陷性別爭議　奧運田徑開鑼廖孟雪童曾歡去咗邊？
巴黎奧運｜中國田徑女子隊成員常陷性別爭議　奧運田徑開鑼廖孟雪童曾歡去咗邊？