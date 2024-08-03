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超市優惠｜本周兩大超市筍貨　焦點：雀巢3支裝咖啡平均$21/件

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發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（惠康圖片）

本周兩大超市繼續推優惠商品，包括雀巢各款3支裝咖啡3x268毫升平均$21/件，水蜜桃1公斤$52盒；全線M&M’s/麥提莎/士力架/Twix/瑪氏朱古力/爽浪/益達/易極/彩虹糖/瑞士糖#買滿$50送贈品（總值$23）；買任何產品滿$100可加$165 換原箱珍寶金奇偉果，或加$45 換1包平商店 北海道米/ 青森真直米（優惠期：只限3天 2/8 – 4/8/2024）。

惠康

今個星期優惠商品有：甜匠水蜜桃1公斤$52盒（優惠期：只限3天 2/8-4/8/2024）、無激素添加愛爾蘭牛肋條、越南業務用鳳尾虎蝦、指定蕎麥麵/烏冬/素麵/冷麵、麥維他手指餅、CHEW CHEW各款意粉、總統牌片裝芝士、雀巢3支裝咖啡、超濃縮柔麗衣物柔順劑及添寧護妳墊微量型26片裝/一般流量型20片裝。優惠期：2/8-8/8/2024

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惠康網店優惠低至66折，優惠期：2/8 - 8/8/2024，優惠商品包括：

  • 低至66折，$299紐西蘭法式羊架800克
  • 低至79折，$139/2排，富維克天然礦泉水6x1.5公升，平均$69.5/排

以單一發票及折實價計算，買任何產品滿$100可加$165 換原箱珍寶金奇偉果（優惠期：只限3天 2/8 – 4/8/2024）；加$45 換1包平商店 北海道米/ 青森真直米（優惠期：只限3天 2/8 – 4/8/2024）。

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買4支精選舒適達/牙齦適 單支裝牙膏，即送你總值$ 187禮品，包括1袋出前一丁麻油麵5包裝5x100克（日本版及北海道小麥粉版除外）（價值＄18），2支滴露泡沫潔手液 250毫升（價值$66），1袋白蘭香氛洗衣球23粒裝（價值$52），1條唯潔雅4層衛生紙12卷裝（價值$34），1袋維達藍色經典抽取式面紙4包裝(價值$17)。此優惠不適用於惠康網店/Market Place網店/yuu網購。優惠不可與其他優惠同時使用。數量有限，送完即止。優惠期：2/8 – 8/8/2024

買5罐天壇牌火腿豬肉，即送你總值$ 54禮品，包括1袋Indomie印尼版印尼撈麵5包裝5x85克（價值$17），1盒家樂牌濃湯寶濃湯4x32克（價值$17），1件梅林牌榨菜絲4包裝70克（價值$20）。優惠不可與其他優惠同時使用。數量有限，送完即止。優惠期：2/8 – 8/8/2024

會員優惠：

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百佳

金鳯牌純正泰國頂級香米5公斤裝$79.9

全線M&M’s/麥提莎/士力架/Twix/瑪氏朱古力/爽浪/益達/易極/彩虹糖/瑞士糖#買滿$50送贈品（總值$23）

農心杯麵65-72克-各款1杯（任擇1杯-價值$8）

津路烏龍茶500毫升1支（價值$9）

威斯比薯片22克1包（價值$6）

急凍有皮三文魚柳240克$95/2，平均$47.5/件

公仔點心3-10件裝各款# $39/3包，平均$13/包

葡國老人牌辣汁/橄欖油/茄汁（麻辣味）沙甸魚125克$45/3罐，平均$15/1罐

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