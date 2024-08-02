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巴黎奧運｜謝影雪訴述年初受傷到第四次站上奧運舞台　「成日漏咗多謝自己」

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發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【奧運時間表／鄧俊文／謝影雪／巴黎奧運／羽毛球／混雙／國家隊／張家朗／何詩蓓／江旻憓】

「鄧謝配」羽毛球混雙不敵南韓，8強止步，二人賽後接受訪問時雙雙落淚，感謝對方支持。謝影雪今（2日）發文稱「想多謝我自己」，訴述年初受傷、無信心可以去到奧運，到之後爭分初段成績雖然一直低沉，但突然回復狀態的感受和經歷，並感恩第四次站上奧運舞台。

謝影雪稱，不時會多謝身邊的團隊，今年1月開季時在印度拉傷，其後想打針令膝頭止痛，但打完之後突然出現藥物敏感，某天睡醒時兩個膝頭腫痛，睡覺時甚至無法轉身，連去洗手間都要扶住，簡單的日常事都無法做到。謝影雪年初二當日去醫院找主治醫生、中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒，形容「好似行咗好耐好耐」，最後要坐上輪椅，兩日間從兩個膝頭抽出幾樽水。

巴黎奧運｜謝影雪奧運最後一舞搏盡無悔　受母親薰陶愛上羽毛球因1事自覺虧欠姐姐

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確診類風濕關節炎 一邊做gym一邊喊

至今年6月，謝影雪某日梳頭時發現兩個手肘痛到不能舉高，初時以為自己受傷，但翌日出發亞洲三站賽事，所以只能食止痛藥。三站賽事期間，謝不停於網上看相關資料，因為每過幾天，就會有多一個關節出現腫痛，最後回港時，手指甚至痛到握不到球拍，「練波都練唔到，好幾次練到一半瞓喺球場度忍唔住喊，做GYM時因為伸唔直雙手，所以要調較到唔痛嘅角度去做，然後一邊做一邊喊。」

謝影雪最終確診類風濕關節炎，謝指「心入面都沉咗一下」，因當時距離奧運只有不足一個月，只想盡快吃藥止痛，正常練習。惟壞事接二連三出現，確診一日後，謝的膊頭第8次「甩骹」。她當時問容樹恒，自己「仲去唔去到奧運」，幸好容很有信心說無問題，才令其由本身十分崩潰，變得安心落嚟。

謝影雪憶述，受傷後連授旗禮都不敢去，「唔想人人準備十足迎接奧運時，我就托住手去影響大家士氣」。她又認為當時「好好彩」，幾天後已經能做簡單訓練，但心入面其實還是很害怕、有陰影，因以往甩骹會休息2星期，但今次2日後已落場。謝影雪稱，可能奧運令她更有勇氣，每日都鼓起勇氣嘗試不同動作，看著拍檔鄧俊文練習，很想快點跟上他的進度。

謝影雪又稱，身邊有人笑言，「呢啲故事令你運動生涯更精彩」，但自己則認為不需要那麽精彩，「因為咁多年咁多高高低低，我只係想今次奧運打出自己最好嘅狀態，有時會唔明白，點解好似好多事去阻止我去巴黎一樣」。

滿意今屆表現 以後會更愛錫自己

完成最後一屆奧運，謝影雪指，心入面很矛盾，一方面想享受，一方面又很想奧運快點完，很期待整個人可以放鬆下來的一刻。謝影雪形容，三年來已「谷到我自己嘅極限」，但很開心可以做到自己目標，享受舞台。她又指，比起上次，更發揮到自己的能力，「可以打番出一個似謝影雪嘅比賽比大家睇」，雖然今屆成績較上屆遜色，但發揮較滿意今屆表現。

謝影雪在文末指，「好多謝我自己堅持咗咁耐，我覺得呢啲事比以前既謝影雪遇到，可能已經一早放棄咗，但經過今次，我覺得我真正學識咗及做到自己嘅座右銘」，又多謝自己的身體，「多謝你18年來比我用到五勞七傷，抱歉無將你哋照顧好，我以後會更愛錫自己了」。

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