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靚太扮靚｜用凡士林自製隨身香膏踢走體味　只需4步驟做全日香香公主

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

凡士林自製隨身香膏踢走體味做法簡單，一試無妨！

【靚媽精明眼/家事百科/凡士林功效/凡士林DIY/香水/去體味】不少女生都有噴香水的習慣，除了增添個人魅力，其實氣味也可以讓人記住你，當對方嗅到同一種味道，很容易會想起你；不過若在外待一整天，香氣始終很快散去，更易生體味，因此需要持續補噴，最近就興起用凡士林自製隨身香膏，這樣不但能令香味更持久，而且在外補給更為方便，可以做足全日香香公主！

這款香體膏只需要簡單4個步驟就能完成，而且方便隨帶出門，也十分適合做旅行裝。

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自製凡士林香膏｜材料：

  • 凡士林、香水

自製凡士林香膏｜步驟：

  • 1. 使用迷李版盒裝凡士林，將整盒凡士林放進裝有熱水的鍋中，浸約2分鐘後，凡士林受熱融化變成液體；
  • 2. 打開凡士林蓋子，選一款自己日常喜歡用的香水，向已融化成液體的凡士林噴3下；
  • 3. 拿竹簽將凡士林和香水攪拌均勻；
  • 4. 放入雪櫃冷凍3小時即可完成。

如果家中只有大盒裝的凡士林，也可以另外準備一個小容器，將適量凡士林裝進小容器，同樣加熱令它變成液體，再跟之前做法即可。

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自製凡士林香膏｜網民實測後有兩建議

有「小紅書」網民實測這個做法，他給大家兩大建議，首先不要選擇淡香的香水，因為當與凡士林混合後香味會被稀釋，味道很容易被蓋過，反而用濃香香水效果會好一點，而且味道被凡士林稀釋，香味變得隱隱約約很好聞。

另一個建議則是先取少量凡士林，千萬不要一大盒凡士林直接拿來製造香膏，以免製成品效果不好而浪費。

這位網民又大讚這款自製香膏很有用處，可以隨時用它塗在手腳關節或腳跟的乾燥位置，指甲起倒刺也可以即時急救，有事沒事也可以塗在指甲邊緣，比起只用凡士林，多了一份香氣，令人心曠神怡！

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