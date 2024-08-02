鬼節2024｜農曆七月22大禁忌要留神　忌拍膊頭/晚上勿晾衫/講呢2個字易招鬼

▲ 農曆七月22大禁忌要留神，晚上勿晾衫、講呢2個字易招鬼。

【農曆七月／鬼節2024／鬼節禁忌／鬼門關】農曆七月將至，本周六（8月3日）晚上11時鬼門關大開，坊間一向流傳不少禁忌，台灣玄學家小孟老師提醒，有22件事不宜做，所謂「寧可信其有」，大家不妨參考。

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鬼節2024｜農曆七月22大禁忌

相傳農曆七月為鬼月，七月初一係鬼門大開日子，到七月三十鬼門關閉，台灣命理專家小孟老師指出，有22個禁忌切勿觸犯，點擊下圖查看詳情：

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1.不宜游泳

2. 不宜看屋齡30年以上物業

3. 避免半夜到醫院

4. 避免傍晚到廟旁邊走動

5. 鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」

6. 夜晚不宜晾衣服

7. 不宜念咒

8. 半夜不宜大吼大叫

9. 不宜隨意拍打前方人的肩膀

10. 晚上不宜吹口哨

11. 半夜不宜點檀香或薰香

12. 勿拜陰廟

13. 不宜在山間、空曠地拍照

14. 不宜一直說「死」字

15. 不宜玩試膽大會

16. 半夜勿撥打13個7或0

17. 忌半夜看鬼片

18. 參加中元普渡勿罵髒話

19. 外遊住酒店建議帶艾草粉或鼠尾草

20. 忌晚上做手術

21. 儘量中午時間搬家

22. 鬼月娶親避免傍晚放鞭炮

以上內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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