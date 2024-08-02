教師基準試｜末屆筆試有普通話考生聽錯「澆鑄」　英文作文串錯victim

▲ 基準試至今已推行23年。（資料圖片）

考評局與教育局合辦俗稱「基準試」的香港教師語文能力評核告終，考評局今日（2日）公布末屆評核報告，最低只有4成人合格的普通話「聆聽與認辨」卷中，有考生誤將「澆鑄」聽錯為「較著」；有半數考生不合格的英文科寫作卷，亦有人串錯「victim」（受害者）。

今年英文科及普通話科基準試分別有1,543人及2,183人應考，當局早前公布，普通話聆聽與認辨卷只有40.3%考生合格，合格率最低。考評局最新公布評核報告顯示，該卷乙部「聽辨詞語」，有20%考生將「澆鑄」誤聽為「較著」，只有約54%考生選取正確答案，表現稍遜。

同卷丁部「聆聽辨誤」表現最差，平均得分只有52.9%，部分考生未能識別不符普通話規範的說法，例如「脫掉口罩呼吸真好」、「那就積極點兒，出去派傳單吧！」及「我最近手風可不怎麼樣」等；相反，「我怕被人炒魷魚啊！」及「你來了就湊夠數了」等通行表達方式，卻被部分考生誤判為不合規範，報告提醒考生需提高普通話的敏感度。

至於英文寫作卷，報告指有考生串錯常用單字，例如將「victim」串錯做「victum」，「intimidating」（令人緊張的）串錯成「intemedating」等，能力較弱的考生亦過份依賴採用「Firstly」、「Secondly」、「Moreover」及「Furthermore」等句首連接詞，令寫作顯得機械且相當公式化，部分考生更嚴重「爆字」，在400字短文要求下寫了700多字，被批想法重複、闡述累贅及語法錯誤多。

由考評局與教育局合辦的基準試筆試及口試，可供現職教師及有志成為英文科或普通話科教師人士報考，自2001年起開考至今推行23年。教育局於3月公布，兩科筆試及口試部分，將於新學年起分別被IELTS（國際英語水平測試）及國家語委普通話水平測試（PSC）取代，只保留教育局舉辦的「課堂語言運用」評核部分。

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