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張家輝攜《贖夢》現身物馬來西亞國際電影節　觀眾踴躍發問場面墟冚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張家輝攜新作《贖夢》出席馬來西亞國際電影節。

張家輝早前親身飛抵吉隆坡出席第7屆馬來西亞國際電影節（MIFFest），親自接受大會頒發的「卓越電影成就獎」外，其執導及主演的新作《贖夢》亦成為電影節的閉幕電影，令馬來西亞成為首個華人地區率先欣賞到家輝新戲的地方。

家輝率領有份主演《贖夢》的袁富華（Ben）以及李凱賢（Brain）出席閉幕放映會，獲大批影迷歡呼支持及包圍，場面墟冚。

張家輝獲頒「卓越電影成就獎」 　新作《贖夢》成馬來西亞國際電影節閉幕電影

觀眾踴躍發問

難得近距離接觸家輝，觀眾在映後都踴躍發問，家輝、Ben哥及Brian相當欣喜觀眾反應，以及對電影訊息的深刻理解，家輝完場還笑著祝福大家：「睇完唔好發惡夢呀！」

今次家輝的大馬影展之旅，先後出席電影節的媒體訪問、「香港之夜」活動，以及頒獎禮，來到影展壓軸行程，就是閉幕電影《贖夢》的放映會，3場放映全院滿座，影迷們終於可以近距離接觸家輝，大馬觀眾更有幸比香港影迷率先欣賞到《贖夢》。

甫抵達戲院，家輝就受到影迷們夾道歡迎，大家紛紛舉起手機拍照，又有觀眾大叫「家輝、家輝」，入到映廳時歡呼聲此起彼落，家輝亦相當親民跟大家握手打招呼。

分享創作源起

家輝映前跟大家見面後，又靜心等待到完場，再聯同Ben 哥及Brian一同現身映後分享會，現場觀眾氣氛熱烈，大家都讚賞電影驚嚇效果，又欣賞故事感人。

身兼導演的家輝跟觀眾分享創作源起，又特別感謝一眾演員出色演出，當提到身旁的Ben哥，家輝笑指他演負面人物入型入格：「佢做到我成日都問佢，我話喂…你真係好衰呀，我話其實你真人嘅性格唔係噉㗎？我話你其實係咪變態㗎？我話我成日覺得你係推阿婆出馬路嗰啲人嚟㗎，哈哈哈。佢話唔係㗎，我冇推過阿婆出馬路啊噉樣咯，即係佢好安份去演好個角色啊。」說畢，Ben哥跟全場觀眾都大笑。

（左起）李凱賢、張家輝、袁富華。

希望到大馬謝票

Ben哥表示第一次收到家輝邀演時覺得受寵若驚，又指對這個導演又愛又恨：「佢拍我時候佢全力做佢導演嘅工作，佢寫到個角色好清晰，講到畀我聽究竟係啲乜嘢噉，令到我發揮好得心應手，但恨嘅就係佢好似好想，挖我啲陰暗面出嚟，一啲不為人知嘅嘢，佢成日都話我係個好殘暴嘅人嚟，我話唔係呀，我係一個好人嚟㗎。」

至於Brian就榮幸自己戲中，飾演家輝好朋友，更難得在片場與家輝交心聊天：「同家輝哥真係有一對一傾偈，關於佢嗰女關於我嗰女關於佢，對我演出好有幫助嘅。」家輝聞言即搶著說：「私事你咪講出嚟添呀！」Brian連忙說沒有，惹得全場大笑。

大馬觀眾在放映會踴躍發問，家輝跟兩位演員都欣喜觀眾留意電影箇中細節，特別是眾角色之間的情感羈絆。

最後家輝跟大家一同大合照，預祝上映時票房大賣，又表示希望屆時帶同劉俊謙，陳法拉兩位主角到大馬謝票，觀眾隨即起哄，家輝臨走前亦應影迷要求握手及簽名，更笑說要祝福大家：「睇完唔好發惡夢呀！」

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