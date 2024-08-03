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鬼節2024｜農曆七月鬼節飲食有禁忌　3種食物易招鬼吃飯勿做「這動作」

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 6 分鐘前

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農曆七月鬼節飲食有禁忌，3種食物易招鬼，吃飯勿做「這動作」。（《金宵大廈2》劇照）

【農曆七月／鬼節2024／鬼節禁忌／鬼門關】農曆七月將至，本周六（8月3日）晚上11時鬼門關大開，坊間一向流傳不少禁忌，原來飲食上亦有需要注意的地方。台灣玄學家小孟老師分享鬼節5大飲食禁忌，供大家參考。

鬼節2024｜農曆七月22大禁忌要留神　忌拍膊頭/晚上勿晾衫/講呢2個字易招鬼

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鬼節2024｜農曆七月5大飲食禁忌

相傳農曆七月為鬼月，七月初一係鬼門大開日子，到七月三十鬼門關閉，台灣命理專家小孟老師於Facbook專頁列出5個鬼節飲食禁忌，原來在鬼門開期間，有幾款食物不宜進食，大家記得留意！

1.魚生

因為「好兄弟」特別喜愛血腥的食物，除了魚生之外，喜歡去溪邊玩或在山上烤肉的朋友，也建議避免用活的海鮮來炭烤，以免好兄弟「聞香」而來。

2.梨子

「招梨來」諧音同「招你來」，因此晚上吃梨容易吸引「好兄弟」，尤其在鏡子前吃梨子更應避免。

3.鴨蛋

鴨蛋在坊間經常放在碗裡，插上筷子變成腳尾飯。俗話說「到蘇州賣鴨蛋」，也是死亡的代稱。因此鬼月吃鴨蛋容易招陰。

4.不要把筷子插在飯上

許多小孩子在吃飯時喜歡把筷子插在飯裡，長輩都會提醒不要做這個動作，因為筷子插在飯上就像香插在香爐裡，容易吸引好兄弟，尤其在鬼月更應注意。

5.不要含冰塊

冰塊將兩字的部首去掉便會變成「水鬼」，尤其家住在河邊或海邊的朋友，更須注意不要出現這個動作，以免吸引好兄弟前往。

鬼節2024｜農曆七月22大禁忌

小孟老師亦指出，有22個禁忌切勿觸犯，點擊下圖查看詳情：

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