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梁詠琪主演新片《逆轉上半場》開鏡　與來自各階層70位小朋友合作

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《逆轉上半場》進行儀式。

由柯星沛、張潔妮監製、黃柏基執導，郭逸材編劇，梁詠琪、陳湛文、朱栢康、梁雍婷、陳輝虹及凌文龍等主演，聯同一班來自各階層，熱愛足球的年輕小演員，合共約70位小朋友，昨日（8月1日）為勵志電影《逆轉上半場》進行開鏡拍攝。

電影《逆轉上半場》講述成年人以至小朋友皆會遇到挫折，如何克服困難、迎接挑戰和面對引誘，如何給予原諒自己的機會，以勵志激盪的故事，而戲中演員還有陳獻略、王致狄、林諾、陳諾霆、周祉月、譚峻然、單焯翹及黃梓賢等。

張家輝攜《贖夢》現身物馬來西亞國際電影節　觀眾踴躍發問場面墟冚

梁詠琪

熱血追夢想

梁詠琪在開鏡日分享：「今次飾演事業女性，人生面臨很大錯折，面臨破產，機緣巧合遇到這班喜歡踢波的小朋友，初時想利用他們，幫他們圓夢，其實是幫自己解決問題，當然他們的熱血都打動到我，真心為他們追求夢想。」

至於陳湛文表示：「我今次繹演傷殘人士教練，因為不用太準備妝容，需要頹廢一點。現正奧運熱潮，可以食正勵志心態去拍這片。」

另外，凌文龍說：「今次角色與我本人不相近，角色是很富有而不用工作的有錢人，爸爸也不想我工作，因為每次也將事情搞垮，所以今次角色是很好玩。」而陳獻略稱：「我飾演GiGi的親戚，與梁雍婷飾演夫妻，會有很多屋企的戲份，今次為角色留鬚及曬黑了皮膚，令角色更有歷練。」

梁詠琪與《逆轉上半場》小演員。

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