正向教育｜人生好像運動場上的運動員 劉筱玲博士：不斷失敗才有成功

▲ 劉筱玲博士形容，人生好像運動員，要不斷失敗才有成功。

有一個這樣的故事:一個孩子回到家裡，向父母講述幼兒園裏發生的事：「爸爸，你知道嗎，蘋果裏有一顆星星！」

「是嗎？」父親輕描淡寫地回答道，他想這不過是孩子的想像力，或者老師又講了甚麼童話故事了。

「你不相信嗎？」孩子打開抽屜，拿出一把小刀，又從冰箱裏取出一隻蘋果，說道，「爸爸，我要讓您看看。」

「我知道蘋果裏面是什麼。」父親說。

「來，還是讓我切給您看看吧。」孩子邊說邊切蘋果。

切錯了！我們都知道，「正確」的切法應該是從莖部切到底部窩凹處。 而孩子卻是把蘋果橫放着，攔腰切下去。

然後，他把切好的蘋果伸到父親面前：「爸爸你看，裏頭有顆星星呀 !」

限制自己的視野，只能看到困住自己的牢寵，試着換個角度去看，開闊自己的眼界，或許能看到一片令人高興的新天新地。

人生就好像運動場上的運動員，首先要認識自己，知道自己的能力，知道自己的目標，也知道自己的缺點，期望成功，也不怕失敗，因為不斷的失敗，才能有成功！

也要欣賞自己，沒有人是十全十美的，每個人都是獨一無二的，不要從別人的角度看自己，也不要用別人的尺去量度自己，嘗試用欣賞的眼光去看自己，欣賞自己的性格和能力，自己掌握自己的人生，不需要和別人比較。

更要能愛自己，因為會愛自己，才懂得愛別人，能勇敢地面對自己，自信，自重，能夠作出承擔，才能有能力去愛別人，要得到愛，就必須先付出愛。

只要你仍能看見星星，任憑外面風狂雨暴，你心裏的星星依然閃亮，能發出愛的光芒！

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