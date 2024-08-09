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腦退化｜全球腦退化患者將升至1.53億　專家拆解14個高危風險因子

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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全球腦退化患者將升至1.53億，專家拆解14個高危風險因子。

【腦退化／高危風險／健腦／研究／癡呆症】腦退化其實可以預防？有外國研究指出，全球腦退化症患者人數於2050年將會增至1.53億，足足上升三倍，長久下去會對全球健康和社會成本造成極大壓力。有專家表示，其實只要改善14個可控風險因素，即可預防或延遲4成5的腦退化病例。

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綜合外媒及《The Guardian》報道，學術期刊《The Lancet》日前發表一份報告，當中集結全球27位頂尖腦退化專家進行分析研究，預料到2050年時全球患上腦退化人口將人上升近3倍達到1.53億，到時全球健康和社會成本將會上升到每年逾1兆美元（約7.8兆港元），恐對社會造成極大壓力。

相關研究專家表示，這次研究是基於2020年《The Lancet》委員會所確定的12個因素，額外補充2個新發現、與9％腦退化病例相關的風險因素，其中有7％病例與中年時期、約40歲左右時，體內低密度脂蛋白或「壞」膽固醇相關，另外2％病例則與晚年未有治療的視力喪失相關。

14個風險因素 助預防及延緩腦退化

專家表示，只要針對14個可控風險因素，從童年開始並持續到整個生命過程，即可預防或延遲45％腦退化病例，強調可避免或延遲的病例，其實遠比過往認知的更多。研究主要作者兼倫敦大學學院教授Gill Livingston於阿茲海默協會國際會議上強調：

世界上許多人認為腦退化是不可避免的，但事實並非如此。我們報告中所得出結論，失智症其實是有機會可以大幅減低或推遲發作的。

相關內容：飲食攻略｜多飲咖啡防腦退化降死亡風險 醫生揭最佳飲用時間：2類咖啡勿飲

腦退化14個風險因素

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Gill Livingston強調指，只要消除這14個風險因素，理論上近一半的腦退化病例皆可被預防，而降低腦退化風險，可有助增加健康生活年限及減少腦退化發作，以下4大健康生活方式，更可有助降低風險及推遲發作：

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英國腦退化研究執行董事Susan Kohlhaas博士強調，年齡及遺傳因素，目前仍然是腦退化的最大風險因素，但上述健康生活方式及因素可有助減輕相關病症對社會經濟影響及親人帶來沉重負擔，是非常好的消息。

相關內容：睡眠問題︱澳洲研究發現缺乏深層睡眠 或增罹患腦退化症風險

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