巴黎奧運丨張雨霏反問為何不質疑菲比斯用禁藥　傳霍啟山力追蝶后被教練阻止

▲ 蝶后張雨霏在巴黎奧運為國家隊添銅牌。

【巴黎奧運/張雨霏/奧運會/蝶泳】現年26歲中國蝶后張雨霏在巴黎奧運女子200米蝶泳，為國家隊增添一面銅牌，游出時間2分05秒09。加拿大泳手麥恩杜舒打破張雨霏在東京奧運造出紀錄，游出2分03秒03，取得金牌、美國泳手史密夫慢0.81秒獲銀牌。

賽後，張雨霏在場內受訪時又喊又笑成網上熱話，原來她在賽前發燒、生理期影響，右邊身幾乎沒感覺，她最終克服困難奪牌，因此悲喜交集。

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巴黎奧運丨認為清者自清

另外，張雨霏在再之後記者會，回應有關中國泳手頻繁接受興奮劑檢查和外界質疑，是否影響表現時表示，不認為事件會對他們造成嚴重影響，因中國泳手是清白，至於一些人如果還是不信，也沒辦法再做無謂的辯駁，因為清者自清。

至於外界質疑另一位國家隊男子泳手潘展樂，以破世界紀錄成績贏得男子100米自由泳金牌的成績。張雨霏指，有沒有用藥，檢測已給了明白結果，同時反問美國運動員菲比斯以往拿到8面金牌時，為何沒有人敢質疑。

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巴黎奧運丨盡得優良DNA

其實張雨霏生於江蘇省徐州市，父親是游泳教練、母親張敏是小學游泳教練，盡得父母優良基因的她3歲時常隨母親到游泳館，之後她被送到徐州市游泳隊接受正規的訓練。

張雨霏進入市隊，由父親擔任她的教練，可惜在張雨霏4歲時父親因意外身亡。而她十分生性，14歲時參加2012年游泳世界盃北京站比賽，在200公尺蝶泳冷擊敗2008年北京奧運會冠軍劉子歌，成泳壇耀目新星。

2021年7月，她隨中國游泳隊參加東京奧運會，在女子100米蝶式奪得銀牌。之後更以2分03秒86的成績、獲得女子200米蝶式金牌並刷新奧運會紀錄。她又聯同隊友楊浚瑄、湯慕涵、李冰潔出戰女子4×200米自由式接力，結果以7分40秒33的破世界紀錄成績奪得該項目冠軍。另和隊友徐嘉余、閆子貝、楊浚瑄出賽混合4×100米混合式接力獲得銀牌，揚名國際泳壇。

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巴黎奧運丨教練反對交男友

除泳壇出名外，她另一令人認識是有傳她被41歲霍啟山力追，有指亞運期間，逢有張雨霏的比賽，霍公子都定必到場打氣。另外，張雨霏在匈牙利出戰游泳世界盃布達佩斯站時，又傳霍啟山也在場。

不過後來內地媒體引述張雨霏指，現階段「不是嫁入豪門」，而她的教練崔登也曾向媒體稱愛徒正處成績上升期，因此要更注重事業和夢想，不准交男朋友，相信張雨霏將有一段日子仍繼續貢獻泳壇，粉絲可以放心。

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