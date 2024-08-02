巴黎奧運｜中國田徑女子隊成員常陷性別爭議　奧運田徑開鑼廖孟雪童曾歡去咗邊？

▲ 奧運田徑開鑼，中國田徑女子隊成員廖孟雪童曾歡常陷性別爭議，TOPick記者發現兩人自去年5月比賽後一齊消失，至今有超過1年沒有比賽。

【巴黎奧運/奧運田徑/中國田徑女子隊/性別爭議/廖孟雪/童曾歡/男定女】踏入8月奧運田徑開鑼！各國多名重量級人馬陸續登場，中國國家隊派出超過50人出戰田徑項目。回顧國家隊的田徑運動員當中，有兩名「雌雄難辨」的女子隊成員一度成為熱話，究竟兩人能否參與今屆巴黎奧運？

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中國女子田徑接力隊曾於日本橫濱參加世界接力賽女子4X400米接力預賽，出賽的楊會珍、廖孟雪、伏娜及童曾歡雖無緣決賽，但廖孟雪和童曾歡的中型外型、加上聲線粗豪，多年來成為網民的熱話，被質疑兩人是「男扮女」。

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廖孟雪童曾歡｜曾留長髮抱B展母愛

為了釋除網民疑慮，中國國家田徑隊曾在官方社交平台回應說︰「伊本是女嬌娥，並不是男兒身」。甚至廖孟雪、童曾歡也改變了造型，二人開始留長髮並紮起。

而廖孟雪更有微博分享過餵BB吃香蕉的照片，並寫道：「大家好，我叫『皮皮』，不要看我長的可愛就欺負我！」相中的廖孟雪身穿粉紅色外套、束起小辮，眼神溫柔地看著BB，展現母愛的一面，但仍改變不了網民的看法，「不管怎麼看都是男的」。

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廖孟雪童曾歡｜世界田聯仍有比賽紀錄

而去年有消息指廖孟雪和童曾歡被世界田聯除名。TOPick記者翻查世界田徑聯會官網，仍能找到廖孟雪和童曾歡的名字。兩人在100米、200米、400米雖然現時沒有世界排名紀錄，但仍有最高世界排名紀錄及個人最佳時間，並有她們的田徑比賽紀錄。其中童曾歡在女子400米的最高世界排名第114，而廖孟雪則最高排名162。

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廖孟雪童曾歡｜去年5月賽後一齊消失

廖孟雪和童曾歡由2016年開始有出賽記錄，但同樣至2023年5月27日在台州參加完第三屆全國大獎賽後，便沒有再參賽，至今超過1年未有出賽記錄，當然也沒有資格參與奧運。

同是1995年出生的廖孟雪和童曾歡來自湖南省，私下打扮也偏向男性化，難怪惹來網民質疑。對於國家選手被指「男扮女」，有中國傳媒早已澄清：「絕無此事！」文中更透露廖孟雪因母親身份淡出田徑場，或許童曾歡也因失去戰友沒有再參賽吧。

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