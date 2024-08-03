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巴黎奧運｜2024巴黎奧運田徑賽程一覽　香港隊出賽/直播時間表/焦點賽事【不斷更新】

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發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

2024巴黎奧運田徑賽程一覽，包括香港隊出賽、直播時間表、焦點賽事。

【巴黎奧運/奧運田徑賽程表/直播時間表/香港運動員/奧運港隊運動員/巴黎奧運香港隊賽程/刁俊稀】（更新至8月2日）巴黎奧運正進行得如火如荼，踏入8月的田徑項目成為奧運會焦點。香港隊田徑唯一代表刁俊稀，會在男子100米短跑亮相，8月5日香港時間凌晨便會誕生男子百米飛人，而百米女飛人則於8月4日凌晨誕生。

巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽　直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】

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巴黎奧運｜8月1日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

日期時間項目國家隊獎牌地點
8月1日14:00男子20公里競走 法蘭西體育場（Stade de France）
8月1日15:50女子20公里競走金牌 楊家玉

巴黎奧運｜8月2日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間項目國家隊獎牌地點
16:05男子十項全能100米 法蘭西體育場
（Stade de France）
16:10男子鏈球資格賽-A組 
16:15女子跳高資格賽 
16:35女子100米預賽 
16:55男子十項全能跳遠 
17:10男子1500米第1輪 
17:35男子鏈球資格賽-B組 
17:50女子100米第1輪 
18:15男子十項全能鉛球 

巴黎奧運｜中國田徑女子隊成員常陷性別爭議　奧運田徑開鑼廖孟雪童曾歡去咗邊？

巴黎奧運｜8月3日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間項目國家隊獎牌地點
00:00男子十項全能跳高 法蘭西體育場
（Stade de France）
00:10女子5000米第1輪 
00:15女子三級跳遠資格賽 
00:55女子鐵餅資格賽-A組 
01:10混合4x400米接力第1輪 
01:45女子800米第1輪 
02:10男子鉛球資格賽 
02:20女子鐵餅資格賽-B組 
02:50男子十項全能400米 
03:20男子10000米決賽 
16:05男子十項全能110米跨欄 
16:10男子撐竿跳高資格賽 
16:35男子100米預賽
***港隊代表刁俊稀出場***		 
16:55男子十項全能鐵餅-A組 
17:20女子800米敗部復活賽 
17:55男子100米第1輪
（如刁俊稀晉級）		 
18:05男子十項全能鐵餅-B組 
19:40男子十項全能撐竿跳高 
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巴黎奧運｜8月4日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間項目國家隊獎牌地點
01:10男子十項全能標槍-A組 法蘭西體育場
（Stade de France）
01:15男子1500米敗部復活賽 
01:35男子鉛球決賽 
01:50女子100米半決賽 
02:10男子十項全能標槍-B組 
02:20女子三級跳遠決賽 
02:55混合4x400米接力決賽 
03:20女子100米決賽 
03:45男子十項全能1500米 
16:05女子3000米障礙賽第1輪 
16:20女子鏈球資格賽 - A組 
16:55女子200米第1輪 
17:00男子跳遠資格賽 
17:45女子鏈球資格賽 - B組 
17:50男子110米跨欄第1輪 
18:35女子400米跨欄第1輪 

巴黎奧運｜張家朗江旻憓精英月薪有幾多？　香港各級運動員薪酬福利一覽

巴黎奧運｜8月5日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間項目國家隊獎牌地點
01:05男子400米第1輪 法蘭西體育場
（Stade de France）
01:55女子跳高決賽 
02:05男子100米準決賽 
02:30男子鏈球決賽 
02:35女子800米準決賽 
03:10男子1500米準決賽 
03:50男子100米決賽 
16:05男子400米跨欄第1輪 
16:10男子鐵餅資格賽 - A組 
16:40女子撐竿跳高資格賽 
16:50女子400米跨欄敗部復活 
17:20男子400米敗部復活賽 
17:35男子鐵餅資格賽 - B組 
17:55女子400米第1輪 
18:50女子200米敗部復活賽 

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巴黎奧運｜8月6日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間項目國家隊獎牌地點
01:00男子撐竿跳高決賽 法蘭西體育場
（Stade de France）
01:04男子3000米障礙賽第1輪 
01:55男子200米第1輪 
02:30女子鐵餅決賽 
02:45女子200米準決賽 
03:15女子5000米決賽 
03:47女子800米決賽 
16:05女子1500米第1輪 
16:20男子標槍資格賽 - A組 
16:50男子110米跨欄敗部復活賽 
17:15女子跳遠資格賽 
17:20女子400米敗部復活賽 
17:50男子標槍資格賽 - B組 
18:00男子400米跨欄敗部復活賽 
18:30男子200米敗部復活賽 

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巴黎奧運｜8月7日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間項目國家隊獎牌地點
01:35男子400米準決賽 法蘭西體育場
（Stade de France）
01:57女子鏈球決賽 
02:07女子400米跨欄半決賽 
02:15男子跳遠決賽 
02:50男子1500米決賽 
03:14女子3000米障礙賽決賽 
03:40女子200米決賽 
13:30混合馬拉松競走接力 特羅卡德羅廣場
（Place du Trocadero）
16:05男子跳高資格賽 法蘭西體育場
（Stade de France）
16:15女子100米跨欄第1輪 
16:25女子標槍資格賽 - A組 
17:10男子5000米第1輪 
17:50女子標槍資格賽 - B組 
17:55男子800米第1輪 
18:45女子1500米敗部復活賽 

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巴黎奧運｜8月8日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間項目國家隊獎牌地點
01:00女子撐竿跳高決賽 法蘭西體育場
（Stade de France）
01:05男子110米跨欄半決賽 
01:15男子三級跳遠資格賽 
01:35男子400米跨欄半決賽 
02:02男子200米準決賽 
02:25男子鐵餅決賽 
02:45女子400米準決賽 
03:20男子400米決賽 
03:43男子3000米障礙賽決賽 
16:05女子七項全能100米跨欄 
16:25女子鉛球資格賽 
16:35女子100米跨欄敗部復活賽 
17:05女子七項全能跳高 
17:10女子4x100米接力第1輪 
17:35男子4x100米接力第1輪 
18:00男子800米敗部復活賽 

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巴黎奧運｜8月9日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間項目國家隊獎牌地點
01:35女子1500米準決賽 法蘭西體育場
（Stade de France）
01:35女子七項全能鉛球 
02:00女子跳遠決賽 
02:25男子標槍決賽 
02:30男子200米決賽 
02:55女子七項全能200米 
03:25女子400米跨欄決賽 
03:45男子110米跨欄決賽 
16:05女子七項全能跳遠 
16:40女子4x400米接力第1輪 
17:05男子4x400米接力第1輪 
17:23女子七項全能標槍 - A組 
17:30男子800米準決賽 
18:05女子100米跨欄半決賽 
18:32女子七項全能標槍 - B組 

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巴黎奧運｜8月10日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間項目國家隊獎牌地點
01:30女子4x100米接力決賽 法蘭西體育場（Stade de France）
01:37女子鉛球決賽 
01:47男子4x100米接力決賽 
02:00女子400米決賽 
02:13男子三級跳遠決賽 
02:25女子七項全能800米 
02:57女子10000米決賽 
03:45男子400米跨欄決賽 
14:00男子馬拉松 傷兵院（Musée de l’Armée）

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巴黎奧運｜8月11日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間項目國家隊獎牌地點
01:00男子跳高決賽 法蘭西體育場（Stade de France）
01:05男子800米決賽 
01:30女子標槍決賽 
01:35女子100米跨欄決賽 
01:50男子5000米決賽 
02:15女子1500米決賽 
03:00男子4x400米接力決賽 
03:14女子4x400米接力決賽 
14:00女子馬拉松 傷兵院（Musée de l’Armée）

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