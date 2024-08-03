巴黎奧運｜2024巴黎奧運田徑賽程一覽　香港隊出賽/直播時間表/焦點賽事【不斷更新】

▲ 2024巴黎奧運田徑賽程一覽，包括香港隊出賽、直播時間表、焦點賽事。

【巴黎奧運/奧運田徑賽程表/直播時間表/香港運動員/奧運港隊運動員/巴黎奧運香港隊賽程/刁俊稀】（更新至8月2日）巴黎奧運正進行得如火如荼，踏入8月的田徑項目成為奧運會焦點。香港隊田徑唯一代表刁俊稀，會在男子100米短跑亮相，8月5日香港時間凌晨便會誕生男子百米飛人，而百米女飛人則於8月4日凌晨誕生。

巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽 直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】

最新影片推介：

巴黎奧運｜8月1日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

日期 時間 項目 國家隊獎牌 地點 8月1日 14:00 男子20公里競走 法蘭西體育場（Stade de France） 8月1日 15:50 女子20公里競走 金牌 楊家玉

巴黎奧運｜8月2日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間 項目 國家隊獎牌 地點 16:05 男子十項全能100米 法蘭西體育場

（Stade de France） 16:10 男子鏈球資格賽-A組 16:15 女子跳高資格賽 16:35 女子100米預賽 16:55 男子十項全能跳遠 17:10 男子1500米第1輪 17:35 男子鏈球資格賽-B組 17:50 女子100米第1輪 18:15 男子十項全能鉛球

巴黎奧運｜中國田徑女子隊成員常陷性別爭議 奧運田徑開鑼廖孟雪童曾歡去咗邊？

巴黎奧運｜8月3日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間 項目 國家隊獎牌 地點 00:00 男子十項全能跳高 法蘭西體育場

（Stade de France） 00:10 女子5000米第1輪 00:15 女子三級跳遠資格賽 00:55 女子鐵餅資格賽-A組 01:10 混合4x400米接力第1輪 01:45 女子800米第1輪 02:10 男子鉛球資格賽 02:20 女子鐵餅資格賽-B組 02:50 男子十項全能400米 03:20 男子10000米決賽 16:05 男子十項全能110米跨欄 16:10 男子撐竿跳高資格賽 16:35 男子100米預賽

***港隊代表刁俊稀出場*** 16:55 男子十項全能鐵餅-A組 17:20 女子800米敗部復活賽 17:55 男子100米第1輪

（如刁俊稀晉級） 18:05 男子十項全能鐵餅-B組 19:40 男子十項全能撐竿跳高

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巴黎奧運｜8月4日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間 項目 國家隊獎牌 地點 01:10 男子十項全能標槍-A組 法蘭西體育場

（Stade de France） 01:15 男子1500米敗部復活賽 01:35 男子鉛球決賽 01:50 女子100米半決賽 02:10 男子十項全能標槍-B組 02:20 女子三級跳遠決賽 02:55 混合4x400米接力決賽 03:20 女子100米決賽 03:45 男子十項全能1500米 16:05 女子3000米障礙賽第1輪 16:20 女子鏈球資格賽 - A組 16:55 女子200米第1輪 17:00 男子跳遠資格賽 17:45 女子鏈球資格賽 - B組 17:50 男子110米跨欄第1輪 18:35 女子400米跨欄第1輪

巴黎奧運｜張家朗江旻憓精英月薪有幾多？ 香港各級運動員薪酬福利一覽

巴黎奧運｜8月5日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間 項目 國家隊獎牌 地點 01:05 男子400米第1輪 法蘭西體育場

（Stade de France） 01:55 女子跳高決賽 02:05 男子100米準決賽 02:30 男子鏈球決賽 02:35 女子800米準決賽 03:10 男子1500米準決賽 03:50 男子100米決賽 16:05 男子400米跨欄第1輪 16:10 男子鐵餅資格賽 - A組 16:40 女子撐竿跳高資格賽 16:50 女子400米跨欄敗部復活 17:20 男子400米敗部復活賽 17:35 男子鐵餅資格賽 - B組 17:55 女子400米第1輪 18:50 女子200米敗部復活賽

巴黎奧運︱點樣可以買到巴黎奧運觀眾票？ 港隊田徑前教練分享購票攻略

巴黎奧運｜8月6日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間 項目 國家隊獎牌 地點 01:00 男子撐竿跳高決賽 法蘭西體育場

（Stade de France） 01:04 男子3000米障礙賽第1輪 01:55 男子200米第1輪 02:30 女子鐵餅決賽 02:45 女子200米準決賽 03:15 女子5000米決賽 03:47 女子800米決賽 16:05 女子1500米第1輪 16:20 男子標槍資格賽 - A組 16:50 男子110米跨欄敗部復活賽 17:15 女子跳遠資格賽 17:20 女子400米敗部復活賽 17:50 男子標槍資格賽 - B組 18:00 男子400米跨欄敗部復活賽 18:30 男子200米敗部復活賽

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巴黎奧運｜8月7日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間 項目 國家隊獎牌 地點 01:35 男子400米準決賽 法蘭西體育場

（Stade de France） 01:57 女子鏈球決賽 02:07 女子400米跨欄半決賽 02:15 男子跳遠決賽 02:50 男子1500米決賽 03:14 女子3000米障礙賽決賽 03:40 女子200米決賽 13:30 混合馬拉松競走接力 特羅卡德羅廣場

（Place du Trocadero） 16:05 男子跳高資格賽 法蘭西體育場

（Stade de France） 16:15 女子100米跨欄第1輪 16:25 女子標槍資格賽 - A組 17:10 男子5000米第1輪 17:50 女子標槍資格賽 - B組 17:55 男子800米第1輪 18:45 女子1500米敗部復活賽

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巴黎奧運｜8月8日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間 項目 國家隊獎牌 地點 01:00 女子撐竿跳高決賽 法蘭西體育場

（Stade de France） 01:05 男子110米跨欄半決賽 01:15 男子三級跳遠資格賽 01:35 男子400米跨欄半決賽 02:02 男子200米準決賽 02:25 男子鐵餅決賽 02:45 女子400米準決賽 03:20 男子400米決賽 03:43 男子3000米障礙賽決賽 16:05 女子七項全能100米跨欄 16:25 女子鉛球資格賽 16:35 女子100米跨欄敗部復活賽 17:05 女子七項全能跳高 17:10 女子4x100米接力第1輪 17:35 男子4x100米接力第1輪 18:00 男子800米敗部復活賽

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巴黎奧運｜8月9日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間 項目 國家隊獎牌 地點 01:35 女子1500米準決賽 法蘭西體育場

（Stade de France） 01:35 女子七項全能鉛球 02:00 女子跳遠決賽 02:25 男子標槍決賽 02:30 男子200米決賽 02:55 女子七項全能200米 03:25 女子400米跨欄決賽 03:45 男子110米跨欄決賽 16:05 女子七項全能跳遠 16:40 女子4x400米接力第1輪 17:05 男子4x400米接力第1輪 17:23 女子七項全能標槍 - A組 17:30 男子800米準決賽 18:05 女子100米跨欄半決賽 18:32 女子七項全能標槍 - B組

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巴黎奧運｜8月10日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間 項目 國家隊獎牌 地點 01:30 女子4x100米接力決賽 法蘭西體育場（Stade de France） 01:37 女子鉛球決賽 01:47 男子4x100米接力決賽 02:00 女子400米決賽 02:13 男子三級跳遠決賽 02:25 女子七項全能800米 02:57 女子10000米決賽 03:45 男子400米跨欄決賽 14:00 男子馬拉松 傷兵院（Musée de l’Armée）

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巴黎奧運｜8月11日田徑賽程（以下所有均為香港時間）

時間 項目 國家隊獎牌 地點 01:00 男子跳高決賽 法蘭西體育場（Stade de France） 01:05 男子800米決賽 01:30 女子標槍決賽 01:35 女子100米跨欄決賽 01:50 男子5000米決賽 02:15 女子1500米決賽 03:00 男子4x400米接力決賽 03:14 女子4x400米接力決賽 14:00 女子馬拉松 傷兵院（Musée de l’Armée）

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