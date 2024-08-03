巴黎奧運｜2024巴黎奧運田徑賽程一覽 香港隊出賽/直播時間表/焦點賽事【不斷更新】
發布時間： 2 小時前
【巴黎奧運/奧運田徑賽程表/直播時間表/香港運動員/奧運港隊運動員/巴黎奧運香港隊賽程/刁俊稀】（更新至8月2日）巴黎奧運正進行得如火如荼，踏入8月的田徑項目成為奧運會焦點。香港隊田徑唯一代表刁俊稀，會在男子100米短跑亮相，8月5日香港時間凌晨便會誕生男子百米飛人，而百米女飛人則於8月4日凌晨誕生。
巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽 直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】
最新影片推介：
巴黎奧運｜8月1日田徑賽程（以下所有均為香港時間）
|日期
|時間
|項目
|國家隊獎牌
|地點
|8月1日
|14:00
|男子20公里競走
|法蘭西體育場（Stade de France）
|8月1日
|15:50
|女子20公里競走
|金牌 楊家玉
巴黎奧運｜8月2日田徑賽程（以下所有均為香港時間）
|時間
|項目
|國家隊獎牌
|地點
|16:05
|男子十項全能100米
|法蘭西體育場
（Stade de France）
|16:10
|男子鏈球資格賽-A組
|16:15
|女子跳高資格賽
|16:35
|女子100米預賽
|16:55
|男子十項全能跳遠
|17:10
|男子1500米第1輪
|17:35
|男子鏈球資格賽-B組
|17:50
|女子100米第1輪
|18:15
|男子十項全能鉛球
巴黎奧運｜中國田徑女子隊成員常陷性別爭議 奧運田徑開鑼廖孟雪童曾歡去咗邊？
巴黎奧運｜8月3日田徑賽程（以下所有均為香港時間）
|時間
|項目
|國家隊獎牌
|地點
|00:00
|男子十項全能跳高
|法蘭西體育場
（Stade de France）
|00:10
|女子5000米第1輪
|00:15
|女子三級跳遠資格賽
|00:55
|女子鐵餅資格賽-A組
|01:10
|混合4x400米接力第1輪
|01:45
|女子800米第1輪
|02:10
|男子鉛球資格賽
|02:20
|女子鐵餅資格賽-B組
|02:50
|男子十項全能400米
|03:20
|男子10000米決賽
|16:05
|男子十項全能110米跨欄
|16:10
|男子撐竿跳高資格賽
|16:35
|男子100米預賽
***港隊代表刁俊稀出場***
|16:55
|男子十項全能鐵餅-A組
|17:20
|女子800米敗部復活賽
|17:55
|男子100米第1輪
（如刁俊稀晉級）
|18:05
|男子十項全能鐵餅-B組
|19:40
|男子十項全能撐竿跳高
巴黎奧運｜8月4日田徑賽程（以下所有均為香港時間）
|時間
|項目
|國家隊獎牌
|地點
|01:10
|男子十項全能標槍-A組
|法蘭西體育場
（Stade de France）
|01:15
|男子1500米敗部復活賽
|01:35
|男子鉛球決賽
|01:50
|女子100米半決賽
|02:10
|男子十項全能標槍-B組
|02:20
|女子三級跳遠決賽
|02:55
|混合4x400米接力決賽
|03:20
|女子100米決賽
|03:45
|男子十項全能1500米
|16:05
|女子3000米障礙賽第1輪
|16:20
|女子鏈球資格賽 - A組
|16:55
|女子200米第1輪
|17:00
|男子跳遠資格賽
|17:45
|女子鏈球資格賽 - B組
|17:50
|男子110米跨欄第1輪
|18:35
|女子400米跨欄第1輪
巴黎奧運｜張家朗江旻憓精英月薪有幾多？ 香港各級運動員薪酬福利一覽
巴黎奧運｜8月5日田徑賽程（以下所有均為香港時間）
|時間
|項目
|國家隊獎牌
|地點
|01:05
|男子400米第1輪
|法蘭西體育場
（Stade de France）
|01:55
|女子跳高決賽
|02:05
|男子100米準決賽
|02:30
|男子鏈球決賽
|02:35
|女子800米準決賽
|03:10
|男子1500米準決賽
|03:50
|男子100米決賽
|16:05
|男子400米跨欄第1輪
|16:10
|男子鐵餅資格賽 - A組
|16:40
|女子撐竿跳高資格賽
|16:50
|女子400米跨欄敗部復活
|17:20
|男子400米敗部復活賽
|17:35
|男子鐵餅資格賽 - B組
|17:55
|女子400米第1輪
|18:50
|女子200米敗部復活賽
巴黎奧運︱點樣可以買到巴黎奧運觀眾票？ 港隊田徑前教練分享購票攻略
巴黎奧運｜8月6日田徑賽程（以下所有均為香港時間）
|時間
|項目
|國家隊獎牌
|地點
|01:00
|男子撐竿跳高決賽
|法蘭西體育場
（Stade de France）
|01:04
|男子3000米障礙賽第1輪
|01:55
|男子200米第1輪
|02:30
|女子鐵餅決賽
|02:45
|女子200米準決賽
|03:15
|女子5000米決賽
|03:47
|女子800米決賽
|16:05
|女子1500米第1輪
|16:20
|男子標槍資格賽 - A組
|16:50
|男子110米跨欄敗部復活賽
|17:15
|女子跳遠資格賽
|17:20
|女子400米敗部復活賽
|17:50
|男子標槍資格賽 - B組
|18:00
|男子400米跨欄敗部復活賽
|18:30
|男子200米敗部復活賽
張家朗奪金｜衛冕奧運金牌最少獲頒900萬 張家朗凱旋回歸獎金會點用？
巴黎奧運｜張家朗法籍劍手女友背景起底 高顔值學霸攻讀醫科劍擊比賽獲獎無數
巴黎奧運｜8月7日田徑賽程（以下所有均為香港時間）
|時間
|項目
|國家隊獎牌
|地點
|01:35
|男子400米準決賽
|法蘭西體育場
（Stade de France）
|01:57
|女子鏈球決賽
|02:07
|女子400米跨欄半決賽
|02:15
|男子跳遠決賽
|02:50
|男子1500米決賽
|03:14
|女子3000米障礙賽決賽
|03:40
|女子200米決賽
|13:30
|混合馬拉松競走接力
|特羅卡德羅廣場
（Place du Trocadero）
|16:05
|男子跳高資格賽
|法蘭西體育場
（Stade de France）
|16:15
|女子100米跨欄第1輪
|16:25
|女子標槍資格賽 - A組
|17:10
|男子5000米第1輪
|17:50
|女子標槍資格賽 - B組
|17:55
|男子800米第1輪
|18:45
|女子1500米敗部復活賽
巴黎奧運｜何詩蓓奪2銅獲奬金300萬遠超3金法國泳手 同場瑞典金牌得主竟獲0奬金
巴黎奧運｜香港奧運金牌獎金世界之冠 黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙第4名獎金多少？
巴黎奧運｜8月8日田徑賽程（以下所有均為香港時間）
|時間
|項目
|國家隊獎牌
|地點
|01:00
|女子撐竿跳高決賽
|法蘭西體育場
（Stade de France）
|01:05
|男子110米跨欄半決賽
|01:15
|男子三級跳遠資格賽
|01:35
|男子400米跨欄半決賽
|02:02
|男子200米準決賽
|02:25
|男子鐵餅決賽
|02:45
|女子400米準決賽
|03:20
|男子400米決賽
|03:43
|男子3000米障礙賽決賽
|16:05
|女子七項全能100米跨欄
|16:25
|女子鉛球資格賽
|16:35
|女子100米跨欄敗部復活賽
|17:05
|女子七項全能跳高
|17:10
|女子4x100米接力第1輪
|17:35
|男子4x100米接力第1輪
|18:00
|男子800米敗部復活賽
巴黎奧運︱人民大學發文賀江旻憓奪金 教授讚揚3大性格成就劍后
巴黎奧運｜史丹福畢業+中大法律博士生 劍后江旻憓運動學業的雙贏人生
巴黎奧運｜8月9日田徑賽程（以下所有均為香港時間）
|時間
|項目
|國家隊獎牌
|地點
|01:35
|女子1500米準決賽
|法蘭西體育場
（Stade de France）
|01:35
|女子七項全能鉛球
|02:00
|女子跳遠決賽
|02:25
|男子標槍決賽
|02:30
|男子200米決賽
|02:55
|女子七項全能200米
|03:25
|女子400米跨欄決賽
|03:45
|男子110米跨欄決賽
|16:05
|女子七項全能跳遠
|16:40
|女子4x400米接力第1輪
|17:05
|男子4x400米接力第1輪
|17:23
|女子七項全能標槍 - A組
|17:30
|男子800米準決賽
|18:05
|女子100米跨欄半決賽
|18:32
|女子七項全能標槍 - B組
何詩蓓奪銅｜何詩蓓感謝港人捱夜支持 感慨老了3年訓練艱苦：但我相信自己
巴黎奧運｜何詩蓓讀名校DSE考27分赴美讀心理學 女飛魚兼顧游泳學業靠彈琴減壓
巴黎奧運｜8月10日田徑賽程（以下所有均為香港時間）
|時間
|項目
|國家隊獎牌
|地點
|01:30
|女子4x100米接力決賽
|法蘭西體育場（Stade de France）
|01:37
|女子鉛球決賽
|01:47
|男子4x100米接力決賽
|02:00
|女子400米決賽
|02:13
|男子三級跳遠決賽
|02:25
|女子七項全能800米
|02:57
|女子10000米決賽
|03:45
|男子400米跨欄決賽
|14:00
|男子馬拉松
|傷兵院（Musée de l’Armée）
巴黎奧運｜謝影雪奧運最後一舞搏盡無悔 受母親薰陶愛上羽毛球因1事自覺虧欠姐姐
巴黎奧運｜鄧俊文男拔出身自幼愛足球 因1事棄踢波轉握球拍闖羽壇
巴黎奧運｜8月11日田徑賽程（以下所有均為香港時間）
|時間
|項目
|國家隊獎牌
|地點
|01:00
|男子跳高決賽
|法蘭西體育場（Stade de France）
|01:05
|男子800米決賽
|01:30
|女子標槍決賽
|01:35
|女子100米跨欄決賽
|01:50
|男子5000米決賽
|02:15
|女子1500米決賽
|03:00
|男子4x400米接力決賽
|03:14
|女子4x400米接力決賽
|14:00
|女子馬拉松
|傷兵院（Musée de l’Armée）
更多巴黎奧運相關新聞：
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議 國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果
巴黎奧運｜17歲張心悅女拔休學每朝5點練水 1原因鍾情背泳盼與何詩蓓並肩
巴黎奧運｜17歲全紅嬋獲郭晶晶收為契女 身世悲慘用跳水獎金為癲癇母治病
巴黎奧運︱與美國澳洲選手打招呼被無視 中國飛魚潘展樂破世績奪金：所有人都拿下了
巴黎奧運｜朝鮮乒乓混雙失落金牌有咩後果？ 脫北者揭輸波下場+選手回國待遇
巴黎奧運｜跳水王子戴利因兒子一句話復出奪銀 編劇老公感自豪：一切因為愛
巴黎奧運｜奧運游泳館雲集各國泳將 原來都有救生員曾落水救人？
巴黎奧運｜救生員落水執泳帽片段爆紅 花花泳褲成網民焦點：值得攞金牌
巴黎奧運｜英女划艇摘金圓兒時奧運夢 感激癌父逝前歸還日記提醒「我的志願」
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：