大成小學停辦｜家長向海關投訴辦團違商品說明條例　涉以轉型私校免學費誘騙學生入讀

▲ 黃大仙孔教學院大成小學停辦風波未止。（資料圖片）

黃大仙孔教學院大成小學停辦風波未止，家教會主席潘妍均今日（2日）表示，日前有多名家長向海關投訴辦學團體以不良銷售手法及虛假商品說明，涉嫌誘騙學生入讀或留讀，包括未有按承諾待轉型私校後，讓所有在讀學生免學費讀至畢業，錯失早前可入讀其他學校的機會。本報已向辦團查詢，暫未獲回覆。

宣傳轉型私校 免學費至畢業

去年獲「派0班」的大成小學在今年6月突爆出停辦風波，教育局同月委派8人加入學校法團校董會後，上月5日首次開會維持停辦決定。

潘妍均今向本報表示，涉及各個年級的多名家長已於7月向海關投訴，指辦團自去年4月起，曾分別透過傳媒、多次家長會及學校外牆宣傳海報，向公眾、家長及學生宣稱會興建體藝大樓讓大成小學學生享用；學校當時更宣布將於3年內由政府資助模式轉型私校，承諾讓當時所有就讀學生及準小一學生，即使在轉型私校後，仍可享有免學費至畢業。

指控夥英校「牟利」 佔用校舍捐款

家長亦指控辦團停辦大成小學是違反承諾，並以1萬元「餌誘」學生轉校，另透過空殼公司作中介，與一間英國學校合辦私校「謀取暴利」；家長質疑辦團「私吞」學校地皮及校舍、動用公帑添置的設備，以及多年所得捐款。

校長曾向傳媒宣稱 辦團承擔私校學費

翻查學校去年5月8日證實獲派0班，當日校長袁潘淑嫻向傳媒宣稱擬於3年後全面轉型私小，所有在讀學生及未來兩年透過自行收生入學的新生均可免學費，全數由辦團承擔。

潘則指，學校過去宣稱將於3年內轉型私校的訊息，是由大成小學校監湯偉倫及院長湯恩佳透過校長發布。

海關證實接獲舉報 如發現違例會執法

海關回覆表示，已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。海關稱，需考慮實際情況及相關證據，才能判斷該個案是否有抵觸條例，不能一概而論。

根據條例，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關服務或意圖供應與有關服務有重大分別的服務，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

此外，辦團於上月10日舉行簡介會收集家長及教職員意見，近日回信表明拒應家長訴求，動用逾3,000萬元，向所有轉讀私立學校的學生發放學費資助，最終只維持早前決定，只向私營小一生每年最多提供5.4萬元學費資助，形式實報實銷；另重申屬下中學未來優先應徵大成小學教師，惟目前只有校工空缺。

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